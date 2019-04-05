Олимпийская сборная России обыграла хоккеистов Беларуси на «Чижовка-Арене»

Гости привезли в Минск очень крепкий состав. Российская команда была составлена из игроков клубов КХЛ. Разница в классе между сборными на льду «Чижовка-Арены» была ощутимой. Белорусы намного чаще оборонялись, отдав инициативу соперникам, которые лучше комбинировали и превосходили хозяев в скорости. Авторами голов у олимпийской сборной России стали Дамир Жафяров (5, 57 минута), Алексей Макеев (38), Анатолий Голышев (43), у белорусов шайба в активе Евгения Лисовца (41).