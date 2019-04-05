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22:42 (мск), источник: БЕЛТА

Олимпийская сборная России обыграла хоккеистов Беларуси на «Чижовка-Арене»

5 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Олимпийская сборная России обыграла хоккеистов Беларуси со счетом 4:1, в товарищеском матче, который состоялся на «Чижовка-Арене», сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: РИА "Новости"

Гости привезли в Минск очень крепкий состав. Российская команда была составлена из игроков клубов КХЛ. Разница в классе между сборными на льду «Чижовка-Арены» была ощутимой. Белорусы намного чаще оборонялись, отдав инициативу соперникам, которые лучше комбинировали и превосходили хозяев в скорости. Авторами голов у олимпийской сборной России стали Дамир Жафяров (5, 57 минута), Алексей Макеев (38), Анатолий Голышев (43), у белорусов шайба в активе Евгения Лисовца (41).

Второй товарищеский матч на «Чижовка-Арене» состоится 6 апреля в 17.00.

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