Текущие события
Хоккей. НХЛ
6.04
Нью-Йорк Рейнджерс
Коламбус Блю Джэкетс
Хоккей. НХЛ
6.04
Чикаго Блэкхокс
Даллас Старз
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА3
СКА0
Хоккей. НХЛ
6.04
Анахайм Дакс
Лос-Анджелес Кингз
Хоккей. НХЛ
05:00
Вегас Голден Найтс1
Аризона Койотс4
Хоккей. КХЛ
6.04
Авангард
Салават Юлаев
Все события
Фоторепортажи
20Аделина Сотникова: от олимпийской чемпионки до иконы стиля
17Красотки-амазонки: как выглядит женская сборная России по хоккею
23:35 (мск), источник: Tribuna.com Беларусь

Андрей Сидоренко: По обороне есть моменты, некоторыми я удивлен, нужно показывать определенный уровень

Главный тренер сборной Беларуси Андрей Сидоренко подвел итоги товарищеского матча против олимпийской сборной России (1:4), передает «БХ».

Наверх

— У соперника молодые ребята, но они лидеры в своих командах. Мне было интересно посмотреть, как наши ребята из чемпионата Беларуси смотрятся на этом фоне. Спарринг был очень полезен, он показал на что нужно обратить внимание. Спасибо за игру и с победой россиян.

— Насколько довольны действиями защитников?

— Первая игра с таким соперником… Было интересно как проявит себя команда и каждый хоккеист. По обороне есть моменты, некоторыми я удивлен, нужно показывать определенный уровень. Понравился Колячонок, картину не испортил. Конечно, есть проблемы в обороне.

— Сегодня вне заявки остались Бокун и Литвинов. Планируете ли их использовать завтра?

— Да, они будут играть. Ротация будет обязательно.

— Как оцените игру Карнаухова?

— Миша сегодня провел игру на своем уровне. Разберем еще голы. Других вратарей нет на данный момент, — сказал Сидоренко.

Россия
НовостиМатчиСоставСтатистика
Беларусь
НовостиМатчиСоставСтатистика
Товарищеские матчи
КомандыКалендарь / результатыСтатистика
 Отмороженный гопник, который победил рак и стал суперзвездой
Безумная драка в КХЛ. Досталось даже судьям
ЦСКА одержал третью победу над СКА в серии полуфинала плей-офф
Американская фигуристка поразилась победе Загитовой на ЧМ
Что смотреть в выходные: Месси vs Гризманн, Мюнхен vs Дортмунд
Олимпийская сборная России по хоккею победила команду Белоруссии
Нурмагомедов проведет три боя в рамках турне по Великобритании
Marca: Погба может перейти в «Реал» в обмен на Варана и Бейла
Чемпион мира по футболу назвал главный клуб в России
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь