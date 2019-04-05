Андрей Сидоренко: По обороне есть моменты, некоторыми я удивлен, нужно показывать определенный уровень
Главный тренер сборной Беларуси Андрей Сидоренко подвел итоги товарищеского матча против олимпийской сборной России (1:4), передает «БХ».
Главный тренер сборной Беларуси Андрей Сидоренко подвел итоги товарищеского матча против олимпийской сборной России (1:4), передает «БХ».
— У соперника молодые ребята, но они лидеры в своих командах. Мне было интересно посмотреть, как наши ребята из чемпионата Беларуси смотрятся на этом фоне. Спарринг был очень полезен, он показал на что нужно обратить внимание. Спасибо за игру и с победой россиян.
— Насколько довольны действиями защитников?
— Первая игра с таким соперником… Было интересно как проявит себя команда и каждый хоккеист. По обороне есть моменты, некоторыми я удивлен, нужно показывать определенный уровень. Понравился Колячонок, картину не испортил. Конечно, есть проблемы в обороне.
— Сегодня вне заявки остались Бокун и Литвинов. Планируете ли их использовать завтра?
— Да, они будут играть. Ротация будет обязательно.
— Как оцените игру Карнаухова?
— Миша сегодня провел игру на своем уровне. Разберем еще голы. Других вратарей нет на данный момент, — сказал Сидоренко.