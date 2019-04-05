Олег Браташ: Надо Беларуси популяризировать хоккей, потому что в Европе и России на сборных-хозяевах всегда полные стадионы

— Хорошая и полезная игра для обеих команд. Спасибо нам, что готовим друзей-белорусов к чемпионату мира. Спасибо белорусам, что они спарринг-партнеры наших молодым ребятам.

— Как оцените игру Коновалова, и кто займет место в воротах завтра?

— Завтра будет Бочаров играть в воротах. Что касается Коновалова, то он действовал достойно. Я его уровень вратарский оцениваю высоко.

— Как оцените условия в Минске?