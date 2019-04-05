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5 апреля, источник: Tribuna.com Беларусь

Олег Браташ: Надо Беларуси популяризировать хоккей, потому что в Европе и России на сборных-хозяевах всегда полные стадионы

Главный тренер олимпийской сборной России Олег Браташ подвел итоги товарищеского матча против сборной Беларуси (4:1), передает «БХ».

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— Хорошая и полезная игра для обеих команд. Спасибо нам, что готовим друзей-белорусов к чемпионату мира. Спасибо белорусам, что они спарринг-партнеры наших молодым ребятам.

— Как оцените игру Коновалова, и кто займет место в воротах завтра?

— Завтра будет Бочаров играть в воротах. Что касается Коновалова, то он действовал достойно. Я его уровень вратарский оцениваю высоко.

— Как оцените условия в Минске?

— Прекрасный дворец спорта, отличные условие, единственное, что расстраивает — зрителей мало. Надо Беларуси популяризировать хоккей, потому что в Европе и России на сборных-хозяевах всегда полные стадионы. Было удивление и расстройство. Это говорит о популярности самого хоккея. Резануло, — сказал Браташ.

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