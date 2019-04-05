Олег Браташ: Надо Беларуси популяризировать хоккей, потому что в Европе и России на сборных-хозяевах всегда полные стадионы

— Хорошая и полезная игра для обеих команд. Спасибо нам, что готовим друзей-белорусов к чемпионату мира. Спасибо белорусам, что они спарринг-партнеры наших молодым ребятам.
— Как оцените игру Коновалова, и кто займет место в воротах завтра?
— Завтра будет Бочаров играть в воротах. Что касается Коновалова, то он действовал достойно. Я его уровень вратарский оцениваю высоко.
— Как оцените условия в Минске?
— Прекрасный дворец спорта, отличные условие, единственное, что расстраивает — зрителей мало. Надо Беларуси популяризировать хоккей, потому что в Европе и России на сборных-хозяевах всегда полные стадионы. Было удивление и расстройство. Это говорит о популярности самого хоккея. Резануло, — сказал Браташ.