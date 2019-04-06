Олимпийская сборная России по хоккею обыграла белорусов и проверила молодых игроков

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Олимпийская команда России, возглавляемая Олегом Браташом, составлена из хоккеистов, которые являются ближайшим резервом национальной сборной. Россияне прибыли в Минск за сутки до игры в составе 26 человек — 3 вратаря, 9 защитников и 14 нападающих. В день матча российские хоккеисты провели утреннюю раскатку, в которой приняли участие все игроки. Вне заявки на первый из двух матчей с белорусами остались вратарь Артем Загидуллин, защитник Иван Мищенко, а также чемпион Универсиады нападающий Игорь Руденков.

Матч в Минске начался с преимуществом хозяев, уже во второй смене двухминутным штрафом был наказан российский нападающий Артем Швец-Роговой. Сборная Белоруссии не воспользовалась удалением, а первая же опасная атака россиян на пятой минуте встречи закончилась голом Дамира Жафярова. В дальнейшем первый период проходил в равной борьбе и без большого количества опасных моментов. Во второй двадцатиминутке инициативой видела олимпийская сборная России — за две с небольшим минуты до окончания периода Жафяров, Швец-Роговой и Алексей Макеев провели комбинацию, в результате которой последний остался перед пустыми воротами и не промахнулся.

На первой минуте третьего периода белорусские хоккеисты выиграли вбрасывание в зоне россиян, после чего Евгений Лисовец мощным щелчком от синей линии заставил капитулировать вратаря Илью Коновалова. Однако российская сборная не отдавала инициативу, спустя две минуты капитан команды Анатолий Голышев кистевым броском из круга вбрасывания попал точно в девятку ворот Михаила Карнаухова. Белорусские хоккеисты в третьем периоде активизировались и создали несколько моментов у ворот Коновалова, но реализовать их так и не сумели. Сборная России же за три с половиной минуты до конца воспользовалась удалением соперника, дубль броском в девятку с неудобной руки оформил Жафяров.

Хоккеист нижегородского «Торпедо» также был признан лучшим игроком матча в составе российской сборной. Жафяров играл в одном звене с представителями подмосковного «Витязя» Швецем-Роговым и Макеевым. «С ребятами получается играть, спасибо им огромное. Сегодня хорошо выглядела не только наша тройка, но и вся команда», — подчеркнул Жафяров в беседе с корреспондентом ТАСС.

«В эпизоде с первым голом я не знаю, как забросил. Начал искать шайбу, думал пролетела мимо, а она оказалась в воротах. Во втором моменте было много мыслей и вариантов. Сделал правильный выбор», — рассказал Жафяров.

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Полезный спарринг

Россияне в течение месяца проведут еще одну игру с белорусской командой (6 апреля), две гостевые встречи с французами (12 и 13 апреля), в Сочи сыграют со швейцарцами (18, 20 апреля) и в Риге — со сборной Латвии (24, 25 апреля). В составе российской команды не выступают хоккеисты, задействованные в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и матчах Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Сборная Белоруссии на прошлом чемпионате мира в Дании заняла последнее место в группе и вылетела из элитного дивизиона. Белорусские хоккеисты под руководством Андрея Сидоренко готовятся к чемпионату мира среди команд первого дивизиона группы А, который пройдет в Нур-Султане с 29 апреля по 5 мая.

«Хорошая и полезная игра для обеих команд. Мы готовим наших друзей белорусов к чемпионату мира, спасибо им за спарринг. Нашим молодым ребятам очень полезен опыт международных матчей за сборную. Всегда есть моменты, над которыми надо работать, тренер всегда может оставаться недовольным», — отметил Браташ.

«Сборная России привезла очень сильный состав. Несмотря на то, что ребята молодые, они являются лидерами своих команд в КХЛ. Этот опыт очень полезен для нас, он показал, на что нам надо обратить внимание. В игре с таким соперником для меня важно было посмотреть, как себя проявит команда и каждый хоккеист», — пояснил Сидоренко.

Лучшие игроки по итогам серии товарищеских матчей могут получить приглашение на сборы национальной команды для подготовки к чемпионату мира, который пройдет с 10 по 26 мая в Словакии.

«Коновалов отыграл хорошо, я вообще высоко оцениваю его вратарский уровень. Кто усилит национальную команду, будет решать тренерский штаб, а наше дело готовить ребят и давать рекомендации и оценки их игры. У нас будут еще матчи, по всем играм сделаем выводы — кто заинтересует главную команду, тот будет готовиться с ней к чемпионату мира», — подчеркнул Браташ.

«Давления никакого нет, мы делаем свою работу. Кто будет нужен, тот и поедет на чемпионат мира, а кто не подойдет, тот не выступит», — сказал защитник Александр Елесин.