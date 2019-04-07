Хоккеисты «Юности» вышли вперед в финальной серии чемпионата Беларуси

Сегодня в первом гостевом поединке подопечные Михаила Захарова одолели действующих чемпионов страны со счетом 2:1 (1:0, 0:1, 1:0).

В первом периоде Александр Когалев вывел «Юность» вперед. В начале второй двадцатиминутки Алексей Бадун реализовал численное преимущество и восстановил равновесие в счете, а на старте заключительной трети матча Павел Развадовский забросил победную шайбу, установив окончательный результат — 2:1 в пользу минчан. «Юность» ведет 2:1 в финальной серии до четырех побед.

Команды вновь встретятся 8 апреля в гродненском Ледовом дворце.