Витолиньш возьмет время на раздумье по поводу продления контракта с ХК «Давос»

Источник: РИА "Новости"

Витолиньш возглавил «Давос» в декабре 2018 года после отставки Арно дель Курто, который возглавлял клуб на протяжении 22 лет. Под руководством Витолиньша команда в плей-офф за сохранение места в Швейцарской национальной лиге в серии до четырех побед обыграла «Рапперсвиль» со счетом 4−1.

«Я был сосредоточен на борьбе за сохранение места в лиге, — сказал 50-летний специалист. — Теперь мне нужно время подумать. Я благодарен за то, что “Давос” доверился мне в декабре и дал мне возможность работать главным тренером. Поддержка со стороны руководства клуба была очень сильной».