Фарм-клуб «Барыса» дважды вел в счете, но проиграл «Бейбарысу» в четвертом матче финала ЧРК

Игра проходила сегодня, 8 апреля, в Нур-Султане и завершилась со 2:3 по итогам серии буллитов.

На 18-й секунде нападающий Дмитрий Гренц вывел «Номад» вперед, но на 27-й минуте защитник Денис Макаров в большинстве восстановил равенство. На 35-й лишнего игрока успешно разыграл уже столичный клуб — отличился Ярослав Евдокимов, но в концовке «Бейбарыс» снял с игры вратаря, а за 10 секунд до сирены перевел игру в овертайм — забил Роман Смирнов.

В дополнительное время команды не выявили победителя. Исход игры в итоге решился в овертайме, где точнее оказались гости.

Таким образом, «Бейбарыс» повел в серии до четырех побед со счетом 3−1. Пятый матч пройдет 11 апреля в Атырау.