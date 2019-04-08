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19:23 (мск), источник: Vesti.kz

Фарм-клуб «Барыса» дважды вел в счете, но проиграл «Бейбарысу» в четвертом матче финала ЧРК

Хоккеисты столичного «Номада» проиграли атыраусклму «Бейбарысу» в четвертом матче финальной серии чемпионата Казахстана, передает корреспондент Vesti.kz.

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Игра проходила сегодня, 8 апреля, в Нур-Султане и завершилась со 2:3 по итогам серии буллитов.

На 18-й секунде нападающий Дмитрий Гренц вывел «Номад» вперед, но на 27-й минуте защитник Денис Макаров в большинстве восстановил равенство. На 35-й лишнего игрока успешно разыграл уже столичный клуб — отличился Ярослав Евдокимов, но в концовке «Бейбарыс» снял с игры вратаря, а за 10 секунд до сирены перевел игру в овертайм — забил Роман Смирнов.

В дополнительное время команды не выявили победителя. Исход игры в итоге решился в овертайме, где точнее оказались гости.

Таким образом, «Бейбарыс» повел в серии до четырех побед со счетом 3−1. Пятый матч пройдет 11 апреля в Атырау.

Отметим, что «Номад», который является фарм-клубом «Барыса», становился чемпионом Казахстана в 2017 году, а «Бейбарыс» — в 2011, 2015 и 2016 годах. В прошлом сезоне турнир выиграл кокшетауский «Арлан», который в текущем плей-офф в полуфинале уступил столичному клубу.

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