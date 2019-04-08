Хоккеисты «Юности» победили в гостях «Неман» и упрочили лидерство в финале плей-офф

Четвертый матч в борьбе за Кубок Президента состоялся в Гродно. Старт встречи остался за гродненцами, а вскоре минчане имели несколько моментов, после которых могли забросить шайбу. Однако в основное время встречи голов болельщики не увидели — 0:0. В дополнительное время нападающий «Юности» Александр Когалев использовал свой шанс, вовремя сыграв на добивании шайбы у ворот «Немана» — 1:0.