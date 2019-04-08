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8 апреля, источник: БЕЛТА

Хоккеисты «Юности» победили в гостях «Неман» и упрочили лидерство в финале плей-офф

8 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты «Юности» победили в гостях «Неман» со счетом 1:0 в овертайме и упрочили лидерство в финале плей-офф экстралиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: РИА "Новости"

Четвертый матч в борьбе за Кубок Президента состоялся в Гродно. Старт встречи остался за гродненцами, а вскоре минчане имели несколько моментов, после которых могли забросить шайбу. Однако в основное время встречи голов болельщики не увидели — 0:0. В дополнительное время нападающий «Юности» Александр Когалев использовал свой шанс, вовремя сыграв на добивании шайбы у ворот «Немана» — 1:0.

Минская «Юность» ведет в финальной серии — 3:1. Пятый матч состоится 10 апреля в Минске. Действующим обладателем почетного трофея является гродненский «Неман».

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