«Динамо-Молодечно» победило в овертайме «Шахтер» и сравняло счет в серии за бронзу экстралиги — 1:1

Стартовые минуты встречи в Солигорске остались за динамовцами, которые усилиями Артура Гавруса открыли счет, однако уже во втором периоде «Шахтер» сумел выйти вперед — 2:1. В обоих голах «горняков» принял участие Евгений Дадонов. Молодечненцы вновь вышли вперед после точных бросков Эдуарда Гриня и Артура Гавруса.

В третьей двадцатиминутке Виктор Туркин и Евгений Дадонов вновь подарили надежду «Шахтеру» — 4:3, но хозяева площадки допустили ошибку в защите и позволили сравнять счет Егору Воронову — 4:4. В овертайме удача оказалась на стороне молодечненцев — 5:4.