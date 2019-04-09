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22:59 (мск), источник: БЕЛТА

«Динамо-Молодечно» победило в овертайме «Шахтер» и сравняло счет в серии за бронзу экстралиги — 1:1

9 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты «Динамо-Молодечно» выиграли у «Шахтера» со счетом 5:4 в овертайме во втором матче серии за бронзовые медали чемпионата Беларуси в экстралиге, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Стартовые минуты встречи в Солигорске остались за динамовцами, которые усилиями Артура Гавруса открыли счет, однако уже во втором периоде «Шахтер» сумел выйти вперед — 2:1. В обоих голах «горняков» принял участие Евгений Дадонов. Молодечненцы вновь вышли вперед после точных бросков Эдуарда Гриня и Артура Гавруса.

В третьей двадцатиминутке Виктор Туркин и Евгений Дадонов вновь подарили надежду «Шахтеру» — 4:3, но хозяева площадки допустили ошибку в защите и позволили сравнять счет Егору Воронову — 4:4. В овертайме удача оказалась на стороне молодечненцев — 5:4.

В первой игре, которая прошла днем ранее также в Солигорске, сильнее был «Шахтер» — 3:2, победив в дополнительное время.

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