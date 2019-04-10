Георгиев примет участие на чешском этапе Евротура

«Насколько я знаю, Саша будет тренироваться с нашей командой — мы его рассматриваем как кандидата на поездку на чемпионат мира. Если ничего не изменилось, то он будет с нами. Георгиев очень сильно прогрессирует — ещё в прошлом сезоне он стал получать игровое время в “Нью-Йорк Рейнджерс”. Я уже тогда думал его позвать в сборную, но не срослось. А сейчас Александр ещё больше закрепился в команде НХЛ и даже постепенно отвоёвывает место в воротах у такого мастера, как Лундквист», — отметил тренер вратарей сборной России Рашит Давыдов.