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10:37 (мск), источник: Чемпионат.com

Георгиев примет участие на чешском этапе Евротура

Вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Александр Георгиев примет участие в чешском этапе Евротура, после чего определится окончательная заявка национальной команды на чемпионат мира, сообщают «Известия».

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Источник: AFP 2019

«Насколько я знаю, Саша будет тренироваться с нашей командой — мы его рассматриваем как кандидата на поездку на чемпионат мира. Если ничего не изменилось, то он будет с нами. Георгиев очень сильно прогрессирует — ещё в прошлом сезоне он стал получать игровое время в “Нью-Йорк Рейнджерс”. Я уже тогда думал его позвать в сборную, но не срослось. А сейчас Александр ещё больше закрепился в команде НХЛ и даже постепенно отвоёвывает место в воротах у такого мастера, как Лундквист», — отметил тренер вратарей сборной России Рашит Давыдов.

В 33 матчах (30 — в стартовом составе) Георгиев одержал 14 побед и оформил 2-шат-аута, пропуская в среднем зав встречу 2,91 шайбы и отражая 91,4% бросков.

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