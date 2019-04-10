Хоккеисты юниорской сборной России проиграли чехам на турнире в Базеле
МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Хоккеисты юниорской сборной России (игроки не старше 17 лет) стартовали на Турнире пяти наций в Базеле с поражения от сверстников из Чехии.
МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Хоккеисты юниорской сборной России (игроки не старше 17 лет) стартовали на Турнире пяти наций в Базеле с поражения от сверстников из Чехии.
Встреча завершилась победой чешской сборной со счетом 4:2 (2:0, 0:1, 2:1). В составе российской команды отличились Тимур Ахунов и Иван Дидковский.
Сборная России 11 апреля сыграет с командой Финляндии.