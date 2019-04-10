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18:55 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Хоккеисты юниорской сборной России проиграли чехам на турнире в Базеле

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Хоккеисты юниорской сборной России (игроки не старше 17 лет) стартовали на Турнире пяти наций в Базеле с поражения от сверстников из Чехии.

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Встреча завершилась победой чешской сборной со счетом 4:2 (2:0, 0:1, 2:1). В составе российской команды отличились Тимур Ахунов и Иван Дидковский.

Сборная России 11 апреля сыграет с командой Финляндии.

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