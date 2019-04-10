Хоккеисты «Юности» победили «Неман» и стали обладателями Кубка Президента
10 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минской «Юности» обыграли в пятом матче финальной серии
10 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минской «Юности» обыграли в пятом матче финальной серии
Решающий матч в «Чижовка-Арене» проходил по схожему сценарию, что и двумя днями ранее в Гродно. Команды уделили много внимания обороне, максимально обезопасив собственные ворота.
В третьем периоде один из лидеров нападения «Юности» Михаил Стефанович пытался убежать один на один с голкипером гродненцев, но был не по правилам остановлен защитниками. Арбитры назначили буллит, который реализовал Станислав Лопачук — 1:0. Вторую шайбу в пустые ворота гостей на 60-й минуте игры забросил опытный нападающий минчан Александр Кулаков.
Итог финальной серии — 4:1.
«Хоккейному клубу “Юность” пришлось пережить тяжелые три года, когда в последний раз в 2016-м завоевывали чемпионство. Обыграть “Неман” в финале, который до этого дважды становился лучшим в чемпионате, — дорогого стоит. Начало этого сезона для нас было непростым, но мы работали, шли к этому успеху, мало проигрывали и часто побеждали, поэтому наш успех в
Хоккеисты минской «Юности» в восьмой раз в своей истории стали чемпионами Беларуси и обладателями Кубка Президента, гродненский «Неман» занял второе место. Обладатель бронзовых наград определится в противостоянии солигорского «Шахтера» и «Динамо-Молодечно».