Хоккеисты «Юности» победили «Неман» и стали обладателями Кубка Президента

В третьем периоде один из лидеров нападения «Юности» Михаил Стефанович пытался убежать один на один с голкипером гродненцев, но был не по правилам остановлен защитниками. Арбитры назначили буллит, который реализовал Станислав Лопачук — 1:0. Вторую шайбу в пустые ворота гостей на 60-й минуте игры забросил опытный нападающий минчан Александр Кулаков.

«Хоккейному клубу “Юность” пришлось пережить тяжелые три года, когда в последний раз в 2016-м завоевывали чемпионство. Обыграть “Неман” в финале, который до этого дважды становился лучшим в чемпионате, — дорогого стоит. Начало этого сезона для нас было непростым, но мы работали, шли к этому успеху, мало проигрывали и часто побеждали, поэтому наш успех в плей-офф закономерен. Эту победу, это чемпионство хочу посвятить своей новорожденной дочери и старшей Кристине», — рассказал после финального пятого матча Михаил Захаров.