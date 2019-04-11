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21:51 (мск), источник: Vesti.kz

«Бейбарыс» победил фарм-клуб «Барыса» и стал новым чемпионом Казахстана по хоккею

Атырауский «Бейбарыс» стал победителем чемпионата Казахстана по хоккею сезона 2018/19, передает корреспондент Vesti.kz.

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В пятом матче финальной серии «Бейбарыс» сегодня, 11 апреля, на своем льду со счетом 3:2 в овертайме победил столичный «Номад».

В основное время у «Бейбарыса» в большинстве забил Денис Макаров (девятая минута), а в равных составах — Евгений Чемерилов (25) и Альберт Вишняков (34). У «Номада» отличились Евгений Королинский (3), Артемий Лакиза (30) и Алихан Асетов (51).

В овертайме все решилось на 67-й минуте. Решающую шайбу забросил 35-летний форвард Анатолий Дерябин, играющий за «Бейбарыс» с 2009 года.

Таким образом, «Бейбарыс» выиграл серию с общим счетом 4−1. Клуб из Атырау стал чемпионом в четвертый раз в истории — предыдущие три титула были завоеваны 2011, 2015 и 2016 годах.

А вот «Номад», который является фарм-клубом «Барыса», становился чемпионом в сезоне 2016/17, но потерпел поражение в двух подряд финалах.

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