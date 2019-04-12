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22:31 (мск), источник: БЕЛТА

Хоккеисты «Динамо-Молодечно» победили «Шахтер»

12 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты «Динамо-Молодечно» одержали волевую победу над «Шахтером» со счетом 5:4 в овертайме и сравняли счет в серии за бронзовые медали, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Подопечные Юрия Файкова к середине второго периода уступали соперникам из «Шахтера» со счетом 0:4, но сумели перевести игру в овертайм. Динамовцы еще во втором периоде отыграли одну шайбу, а в третьем периоде Павел Печур, Александр Каракулько и Егор Воронов сделали счет равным — 4:4. В овертайме успех был на стороне молодечненцев.

Счет в серии до трех побед за бронзовые награды стал 2:2. Решающая встреча состоится 14 апреля в Солигорске.

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