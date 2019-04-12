Хоккеисты «Динамо-Молодечно» победили «Шахтер»

Подопечные Юрия Файкова к середине второго периода уступали соперникам из «Шахтера» со счетом 0:4, но сумели перевести игру в овертайм. Динамовцы еще во втором периоде отыграли одну шайбу, а в третьем периоде Павел Печур, Александр Каракулько и Егор Воронов сделали счет равным — 4:4. В овертайме успех был на стороне молодечненцев.