Российские хоккеисты обыграли французов в матче Еврочелленджа
РУАН /Франция/, 12 апреля. /ТАСС/. Олимпийская сборная России по хоккею одержала победу над командой Франции со счетом 4:1 в матче Еврочелленджа. Встреча прошла во французском Руане.
РУАН /Франция/, 12 апреля. /ТАСС/. Олимпийская сборная России по хоккею одержала победу над командой Франции со счетом 4:1 в матче Еврочелленджа. Встреча прошла во французском Руане.
В составе российской команды заброшенными шайбами отметились Игорь Руденков (8-я, 26-я минуты), Егор Коршков (15) и Павел Красковский (48), у французов отличился Антони Рех (42).
В субботу россияне проведут против сборной Франции еще одну игру. Также в рамках Еврочелленджа сборная России встретится с командами Швейцарии и Латвии. Со швейцарцами россияне сыграют 18 и 20 апреля в Сочи, с латвийцами — 24 и 25 апреля в гостях.
Еврочеллендж — ежегодный международный турнир по хоккею, в котором принимают участие сборные 12 стран. Соревнования проходят в формате спаренных матчей и проводятся с 2011 года. Игры Еврочелленджа традиционно проходят в апреле и служат этапом подготовки к чемпионату мира. Мировое первенство 2019 года пройдет с 10 по 26 мая в Словакии.