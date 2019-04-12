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23:08 (мск), источник: ТАСС

Российские хоккеисты обыграли французов в матче Еврочелленджа

РУАН /Франция/, 12 апреля. /ТАСС/. Олимпийская сборная России по хоккею одержала победу над командой Франции со счетом 4:1 в матче Еврочелленджа. Встреча прошла во французском Руане.

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Источник: РИА "Новости"

В составе российской команды заброшенными шайбами отметились Игорь Руденков (8-я, 26-я минуты), Егор Коршков (15) и Павел Красковский (48), у французов отличился Антони Рех (42).

В субботу россияне проведут против сборной Франции еще одну игру. Также в рамках Еврочелленджа сборная России встретится с командами Швейцарии и Латвии. Со швейцарцами россияне сыграют 18 и 20 апреля в Сочи, с латвийцами — 24 и 25 апреля в гостях.

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Олимпийская сборная России, возглавляемая Олегом Браташом, составлена из хоккеистов, которые входят в ближайший резерв национальной сборной.

Еврочеллендж — ежегодный международный турнир по хоккею, в котором принимают участие сборные 12 стран. Соревнования проходят в формате спаренных матчей и проводятся с 2011 года. Игры Еврочелленджа традиционно проходят в апреле и служат этапом подготовки к чемпионату мира. Мировое первенство 2019 года пройдет с 10 по 26 мая в Словакии.

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