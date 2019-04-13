Дружина Президента Беларуси выиграла традиционный республиканский турнир по хоккею среди любительских команд

Источник: Минск-новости

Во второй встрече финальной серии до двух побед президентский коллектив одолел соперников из Минской области — 3:2. Отметим, что первый матч между этими командами состоялся 6 апреля в Молодечно и также закончился викторией дружины Главы государства — 3:1.

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Стекаться к ледовой площадке «Олимпик Парк» болельщики начали за пару часов до мероприятия. Ожидание хоккейного матча организаторы скрасили шоу-программой внутри арены с выступлениями артистов (Жанет, Дядя Ваня). Те, кто уже успел проголодаться после завтрака, мог восполнить дефицит калорий в точках общепита, расположенных прямо рядом с площадкой. Одно из развлечений для зрителей — конкурс фотографий с матча, которые нужно было размещать в соцсетях под хештегом #хоккейдлявсех. Автору лучшего фото после финальной сирены полагался приз от организаторов.

— Хоккей как вид спорта полюбил довольно давно, после Олимпиады 2002 года в Солт-Лейк-Сити, когда наша национальная сборная обыграла в ¼ финала шведов со счетом 4:3. Чем привлекает сама игра? Постоянной борьбой на протяжении трех периодов, всех 60-ти минут, динамикой, движением. И, конечно, непередаваемыми эмоциями, когда вместе с остальными зрителями поддерживаешь игроков, особенно, если полностью заполнены трибуны, — поделился своими впечатлениями перед матчем один из болельщиков Андрей Арсенович. — Сегодня буду болеть, прежде всего, за красивую игру. Важны ведь не только спортивные достижения, но и здоровый образ жизни. И если мы говорим про турнир любителей, то игрокам нужно себя постоянно поддерживать в форме, тренироваться. Это хороший пример для молодых ребят.

По словам Андрея, он с нетерпением ждет чемпионата мира по хоккею в Дивизионе 1, где выступит национальная сборная Беларуси и поборется за право выхода в элиту.

— Шансы? Они есть всегда. Считаю, что у нас достаточно хороших игроков, чтобы решить задачу. В любом случае в 2021 году, когда в Минске снова пройдет чемпионат мира, сборная вернется в сильнейший дивизион. Но хотелось бы, чтобы это произошло раньше. Какой сегодня будет счет? Думаю, команда Президента выиграет, но с небольшим преимуществом — 4:3.

Насчет небольшого преимущества Андрей угадал, но немножко промахнулся со счетом. В ответной игре коллективы в принципе не спешили радовать болельщиков заброшенными шайбами. На льду шла весьма упорная и вязкая борьба. Первый гол судьи зафиксировали на 16-й минуте второго периода. Постарался игрок команды Президента Алексей Баранов, совершивший точный бросок от синей линии. После этой шайбы соперники, словно в качестве компенсации за долгие «сухари» на табло, оформили еще три гола. Через 57 секунд после успеха Баранова, форвард команды Президента Константин Кольцов с пятачка удвоил перевес президентской дружины. Затем выход 2 в 1 реализовали игроки Минской области (гол в свой актив занес Алексей Ерашов), а незадолго до сирены Олег Микульчик (в большинстве) выстрелом от синей вновь обеспечил команде Президента перевес в две шайбы — 3:1.

В перерыве нападающий дружины Главы государства Владимир Цыплаков отдал должное коллективу Минской области:

— Упорной выдалась и первая игра в Молодечно. Соперник великолепно двигается. Видно, что там игроки моложе, чем мы. У них в этом есть определенное преимущество. Наш козырь — мастерство и сплоченность.

Козырь этот стал решающим. В третьей двадцатиминутке публика увидела одно взятие ворот. Шайбу из сетки пришлось доставать вратарю команды Президента, Дмитрию Филипповичу — 3:2. Несмотря на это, дружина Главы государства сумела довести матч до итоговой победы.

Ранее, 6 апреля, обладателем бронзовых наград соревнований стала команда Брестской области, которая в поединке за третье место всухую переиграла гомельский коллектив — 5:0.