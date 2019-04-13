Хоккеисты юниорской сборной России победили чехов на Турнире четырех наций
МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Юниорская сборная России по хоккею (игроки до 16 лет) победила команду Чехии в матче Турнира четырех наций в Альметьевске.
МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Юниорская сборная России по хоккею (игроки до 16 лет) победила команду Чехии в матче Турнира четырех наций в Альметьевске.
Встреча, прошедшая в субботу, завершилась со счетом 4:2 (0:1, 3:0, 1:1) в пользу россиян.
В следующем матче турнира сборная России в воскресенье сыграет с командой Швеции.