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22:04 (мск), источник: Прессбол

Юниорская сборная Беларуси (U-18) уступила сверстникам из России в товарищеском матче

Юниорская сборная Беларуси (U-18) уступила сверстникам из России в товарищеском матче перед чемпионатом мира-2019 в Швеции — 5:2.

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РОССИЯ (U-18) — БЕЛАРУСЬ (U-18) — 5:2 (2:0, 1:0, 2:2)

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РОССИЯ (U-18): Скотников (Горбунов); Рогов — Бычков, Грицук — Спиридонов — Чинахов; Буренов — Христяков (А), Амиров — Николаев (А) — Подкользин (К); Мухамадулин — Вашенко, Лихачев — Хуснутдинов — Гушин; Кирпичников — Н. Седов, Шешин — Мингачев — Грошев; Брызгалов.

БЕЛАРУСЬ (U-18): Колосов (Зиновенко); П. Денисов (А) — Паливко (А), Оксентюк — Д. Степанов — Буяльский; Козорез — Колячонок (К), Белов — Усов — Курилович; Федоренчик — А. Седов, Онуфриюк — Кришталь — Качеловский; Антошков — Д. Мартынов — Пальчик; Сиротин, Кузнецов.

14 апреля белорусы проведут спарринг с канадцами. Начало — в 16.00. Чемпионат мира стартует 18 апреля.

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