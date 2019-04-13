Юниорская сборная Беларуси (U-18) уступила сверстникам из России в товарищеском матче

РОССИЯ (U-18): Скотников (Горбунов); Рогов — Бычков, Грицук — Спиридонов — Чинахов; Буренов — Христяков (А), Амиров — Николаев (А) — Подкользин (К); Мухамадулин — Вашенко, Лихачев — Хуснутдинов — Гушин; Кирпичников — Н. Седов, Шешин — Мингачев — Грошев; Брызгалов.

БЕЛАРУСЬ (U-18): Колосов (Зиновенко); П. Денисов (А) — Паливко (А), Оксентюк — Д. Степанов — Буяльский; Козорез — Колячонок (К), Белов — Усов — Курилович; Федоренчик — А. Седов, Онуфриюк — Кришталь — Качеловский; Антошков — Д. Мартынов — Пальчик; Сиротин, Кузнецов.



14 апреля белорусы проведут спарринг с канадцами. Начало — в 16.00. Чемпионат мира стартует 18 апреля.