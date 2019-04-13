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22:11 (мск), источник: ТАСС

Олимпийская сборная России по хоккею победила команду Франции в матче Еврочелленджа

ПОНТУАЗ /Франция/, 13 апреля. /ТАСС/. Олимпийская сборная России по хоккею со счетом 2:0 одержала победу над командой Франции во втором матче Еврочелленджа. Встреча прошла во французском Понтуазе.

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Источник: РИА "Новости"

В составе российской команде заброшенными шайбами отметились Денис Алексеев (8-я минута) и Никита Михайлов (53).

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В первом матче, который состоялся 12 апреля, российская команда победила французов со счетом 4:1.

В рамках Еврочелленджа сборная России встретится с командами Швейцарии и Латвии. Со швейцарцами россияне сыграют 18 и 20 апреля в Сочи, с латвийцами — 24 и 25 апреля в гостях.

Олимпийская сборная России была создана по решению правления Федерации Хоккея России в декабре 2015 года. Она является ближайшим резервом национальной команды.

Еврочеллендж — ежегодный международный турнир по хоккею, в котором принимают участие сборные 12 стран. Соревнования проходят в формате спаренных матчей. Игры Еврочелленджа традиционно проходят в апреле и служат этапом подготовки к чемпионату мира. Мировое первенство 2019 года пройдет с 10 по 26 мая в Словакии.

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