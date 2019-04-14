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00:08 (мск), источник: Прессбол

«Тыхы» под руководством белоруса Андрея Гусова второй год кряду выиграл чемпионат Польши

«Тыхы», которым руководит белорусский специалист Андрей Гусов, второй год кряду выиграл чемпионат Польши.

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В шестом матче финальной серии дружина Гусова переиграла «Краковию» (2:1) и оформила победу в противостоянии — 4:2.

Таким образом, «Тыхы» в новом сезоне вновь сыграет в Лиге чемпионов.

Краковия — Тыхы — 1:2 (1:1, 0:0, 0:1)

«Тыхы» выиграл серию — 4:2.

Отметим, что цвета «Тыхы» защищают белорусы Александр Еронов и Алексей Ефименко.

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