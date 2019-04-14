«Тыхы» под руководством белоруса Андрея Гусова второй год кряду выиграл чемпионат Польши
«Тыхы», которым руководит белорусский специалист Андрей Гусов, второй год кряду выиграл чемпионат Польши.
«Тыхы», которым руководит белорусский специалист Андрей Гусов, второй год кряду выиграл чемпионат Польши.
В шестом матче финальной серии дружина Гусова переиграла «Краковию» (2:1) и оформила победу в противостоянии — 4:2.
Таким образом, «Тыхы» в новом сезоне вновь сыграет в Лиге чемпионов.
Краковия — Тыхы — 1:2 (1:1, 0:0, 0:1)
«Тыхы» выиграл серию — 4:2.
Отметим, что цвета «Тыхы» защищают белорусы Александр Еронов и Алексей Ефименко.