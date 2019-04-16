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19:21 (мск), источник: ТАСС

Стал известен состав сборной России по хоккею на матчи Еврочелленджа со швейцарцами

ТАСС, 16 апреля. Тренерский штаб сборной России по хоккею определил состав команды на матчи Еврочелленджа против сборной Швейцарии. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея России.

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Источник: ИТАР-ТАСС

Полностью состав сборной России выглядит следующим образом:

  • вратари — Илья Коновалов («Локомотив»), Александр Георгиев («Нью-Йорк Рейнджерс»), Иван Бочаров («Динамо», Москва);.
  • защитники — Артем Зуб, Динар Хафизуллин (оба — СКА), Александр Елесин, Никита Черепанов, Рушан Рафиков (все — «Локомотив»), Альберт Яруллин («Ак Барс»), Егор Яковлев («Нью-Джерси»), Илья Любушкин («Аризона»), Артем Сергеев («Салават Юлаев»);.
  • нападающие — Анатолий Голышев («Автомобилист»), Александр Барабанов, Сергей Плотников, Наиль Якупов (все — СКА), Дамир Жафяров («Торпедо»), Владимир Ткачев, Александр Бурмистров, Александр Кадейкин (все — «Салават Юлаев»), Павел Красковский, Егор Коршков, Денис Алексеев (все — «Локомотив»), Богдан Якимов («Северсталь»), Антон Злобин («Спартак»).

Отмечается, что в матчах против команды Швейцарии примут участие не все вызванные игроки. Матчи сборных России и Швейцарии состоятся в Сочи 18 и 20 апреля.

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