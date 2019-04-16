Стал известен состав сборной России по хоккею на матчи Еврочелленджа со швейцарцами
ТАСС, 16 апреля. Тренерский штаб сборной России по хоккею определил состав команды на матчи Еврочелленджа против сборной Швейцарии. Об этом сообщает
ТАСС, 16 апреля. Тренерский штаб сборной России по хоккею определил состав команды на матчи Еврочелленджа против сборной Швейцарии. Об этом сообщает
Полностью состав сборной России выглядит следующим образом:
Отмечается, что в матчах против команды Швейцарии примут участие не все вызванные игроки. Матчи сборных России и Швейцарии состоятся в Сочи 18 и 20 апреля.