Хоккеисты минской «Юности» встретятся в товарищеских матчах со сборной Украины

Команды встретятся в Минске на льду «Чижовка-Арены». Начало матчей — в 17.30 20 апреля и в 16.00 21 апреля.

«Юность» на прошлой неделе вернула себе звание чемпиона Беларуси, обыграв гродненский «Неман» в финальной серии плей-офф. Минская дружина завоевала этот титул в восьмой раз.