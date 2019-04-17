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21:39 (мск), источник: БЕЛТА

Хоккеисты минской «Юности» встретятся в товарищеских матчах со сборной Украины

17 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты клуба «Юность-Минск» проведут товарищеские матчи против сборной Украины 20 и 21 апреля, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Федерации хоккея Беларуси.

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Команды встретятся в Минске на льду «Чижовка-Арены». Начало матчей — в 17.30 20 апреля и в 16.00 21 апреля.

«Юность» на прошлой неделе вернула себе звание чемпиона Беларуси, обыграв гродненский «Неман» в финальной серии плей-офф. Минская дружина завоевала этот титул в восьмой раз.

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