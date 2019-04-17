Хоккеисты минской «Юности» встретятся в товарищеских матчах со сборной Украины
17 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты клуба «Юность-Минск» проведут товарищеские матчи против сборной Украины 20 и 21 апреля, сообщили корреспонденту БЕЛТА в
17 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты клуба «Юность-Минск» проведут товарищеские матчи против сборной Украины 20 и 21 апреля, сообщили корреспонденту БЕЛТА в
Команды встретятся в Минске на льду «Чижовка-Арены». Начало матчей — в 17.30 20 апреля и в 16.00 21 апреля.
«Юность» на прошлой неделе вернула себе звание чемпиона Беларуси, обыграв гродненский «Неман» в финальной серии