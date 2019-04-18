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15:12 (мск), источник: ТАСС

Витолиньш покинул пост главного тренера ХК «Давос»

ТАСС, 18 апреля. Харийс Витолиньш ушел с поста главного тренера швейцарского хоккейного клуба «Давос». Об этом сообщает пресс-служба «Давоса».

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Источник: РИА "Новости"

Контракт 50-летнего Витолиньша с «Давосом» был рассчитан до конца сезона-2018/19. Швейцарский клуб объявил, что новым главным тренером будет Кристиан Вонвельд. Его помощником — Вальтери Иммонен.

Витолиньш возглавил «Давос» в декабре 2018 года после отставки Арно дель Курто, который возглавлял клуб на протяжении 22 лет. Под руководством Витолиньша команда в плей-офф за сохранение места в Швейцарской национальной лиге в серии до четырех побед обыграла «Рапперсвиль» со счетом 4−1.

В России Витолиньш работал помощником главного тренера Олега Знарка в ХК МВД (2008−2010), московском «Динамо» (2010−2015), петербургском СКА (2016−2018), а также в сборной России (2014−2018). Кроме того, латвийский специалист работал главным тренером «Динамо» (2014−2015) после того, как Знарок возглавил сборную России. Под руководством Знарка и Витолиньша клубы трижды становились обладателями Кубка Гагарина («Динамо» — 2011/12, 2012/13; СКА — 2015/16), а сборная завоевала золото Олимпиады-2018 и стала чемпионом мира (2014), а также завоевала серебро и две бронзовые медали мировых первенств.

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