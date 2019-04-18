Витолиньш покинул пост главного тренера ХК «Давос»

Источник: РИА "Новости"

Контракт 50-летнего Витолиньша с «Давосом» был рассчитан до конца сезона-2018/19. Швейцарский клуб объявил, что новым главным тренером будет Кристиан Вонвельд. Его помощником — Вальтери Иммонен.

Витолиньш возглавил «Давос» в декабре 2018 года после отставки Арно дель Курто, который возглавлял клуб на протяжении 22 лет. Под руководством Витолиньша команда в плей-офф за сохранение места в Швейцарской национальной лиге в серии до четырех побед обыграла «Рапперсвиль» со счетом 4−1.