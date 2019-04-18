Шесть дебютов, пять голов: Россия начала подготовку к ЧМ с яркой победы

Источник: ФХР

Еврочеллендж

Россия — Швейцария — 5:2 (2:1, 2:1, 1:0)

Голы: Жафяров (Барабанов), 10:14 — 1:0. Бертаджа (Дженацци, Прассль), 17:50 — 1:1. Хафизуллин (бол., Ткачев, Плотников), 18:31 — 2:1. Барабанов (бол., Ткачев, Плотников), 35:47 — 3:1. Алексеев (Якупов, Яковлев), 36:45 — 4:1. Бертаджа (Фрик), 39:38 — 4:2. Голышев (п.в.), 57:34 — 5:2. Вратари: Георгиев — Берра (57:28 — 57:34). Штраф: 12 — 18. Броски: 43 (18+13+12) — 40 (10+17+13).

Вратари: Георгиев — Берра (57:28 — 57:34).

Штраф: 12 — 18.

Броски: 31 (18+13+0) — 27 (10+17+0).

Судьи: Наумов, Оскирко.

18 апреля. Сочи. Ледовая арена «Шайба». 5658 зрителей.

Тоска по сборной

Первым, кого встретил на сборе национальной команды в Новгорске, был защитник Егор Яковлев. За годы работы в сборной мы давно стали приятелями. Помню, в середине сезона как-то набрал ему по пустяковому делу — узнать номер тренера «Нью-Джерси» Сергея Брылина. После этого проговорили минут 40. Первый сезон за океаном сложился для Егора непросто. Пришлось помотаться между основной командой и фарм-клубом. Яковлев успел соскучиться и по русскому языку и по сборной.

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Примерно такая же ситуация у другого игрока обороны — Ильи Любушкина. Он отработал однолетний контракт с «Аризоной» и имеет очень хорошие шансы на новый. Но, несмотря на отсутствие соглашений, и Любушкин, и Яковлев приехали на сбор сразу.

В сборной есть по чему скучать. За несколько лет в команде сложился коллектив, который понимает друг друга с полуслова, и это отражается на игроках. Комфортные и, главное, современные условия для них, всего, что касается хоккейного быта — всегда в приоритете, будь то сервис по экипировке или проживание семей на крупных турнирах. Времена, когда игрокам чего-то не хватало в сборных — в далеком прошлом, а контакт с ними поддерживается на протяжении всего сезона, а не только за неделю перед чемпионатом мира. Именно поэтому Кучеров, Василевский, Малкин и Ковальчук с ходу согласились приехать в сборную. Будьте уверены, если бы что-то было не так, нашлось бы 1000 причин, чтобы отказаться от приезда в национальную команду.

Дебюты

В сборной состоялось сразу несколько дебютов. Во-первых, дебютировала сочинская арена «Шайба», впервые принимавшая сборную России. Хотя из Сочи добираться в Олимпийский парк не близко, на национальную команду арена, конечно же, заполнилась, пусть и к середине первого периода.

Во-вторых, дебютировали сразу шесть игроков. Вратарь Александр Георгиев, практически отправивший на пенсию самого Хенрика Лундквиста, защитники Артем Сергеев и Никита Черепанов, а также форварды Антон Злобин, Дамир Жафяров и Богдан Якимов.

В-третьих, двое игроков отличились дебютными голами: это открывший счет Жафяров, а также использовавший ошибку голкипера Рето Берры за воротами Денис Алексеев.

Игра

Еврочеллендж — это еще даже не Евротур, но уже хорошая возможность набрать форму для хоккеистов, а также для тренеров. Понятно, что состав еще много раз изменится, но игровая модель на чемпионате мира будет практически той же. К тому же, можно попробовать и новые схемы, подвигать форвардов в тройках и спецбригадах. Да и как бы ни поменялся состав, у каждого есть шанс попасть на чемпионат мира, неважно, дебютант он или уже давно в сборной.

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Понимают это и игроки. Тем более что соперник противостоял очень крепкий — практически все сильнейшие игроки NLA — чемпионата Швейцарии. О характере матча лучше всего сказала первая стычка — Елесина и Ноа Рода. Швейцарец вряд ли следит за КХЛ и не подозревал, чем это может для него закончится. Александр, впрочем, пожалел соперника и свои силы, не став скидывать перчатки. В дальнейшем стычек было немало — на товарищескую игру встреча не походила никак.

Россияне сразу завладели инициативой. Долгие позиционные атаки позволяли менять пятерки по их ходу, что, разумеется, утомляло гостей. Швейцарцы, любящие и умеющие играть в давление, выбрали хоккей от обороны, раскачать которую было очень непросто.

Счет открыл Жафяров, использовавший прострел Барабанова. Памятную шайбу для дебютанта поехал забирать Якупов.

Редкая атака с ходу привела к голу: Георгиев не видел момент броска, да и швейцарец хорошо попал в угол.