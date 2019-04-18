Шесть дебютов, пять голов: Россия начала подготовку к ЧМ с яркой победы
Россияне в Сочи победили сборную Швейцарии (5:2).
Россияне в Сочи победили сборную Швейцарии (5:2).
Россия — Швейцария — 5:2 (2:1, 2:1, 1:0)
Голы: Жафяров (Барабанов), 10:14 — 1:0. Бертаджа (Дженацци, Прассль), 17:50 — 1:1. Хафизуллин (бол., Ткачев, Плотников), 18:31 — 2:1. Барабанов (бол., Ткачев, Плотников), 35:47 — 3:1. Алексеев (Якупов, Яковлев), 36:45 — 4:1. Бертаджа (Фрик), 39:38 — 4:2. Голышев (п.в.), 57:34 — 5:2. Вратари: Георгиев — Берра (57:28 — 57:34). Штраф: 12 — 18. Броски: 43 (18+13+12) — 40 (10+17+13).
Вратари: Георгиев — Берра (57:28 — 57:34).
Штраф: 12 — 18.
Броски: 31 (18+13+0) — 27 (10+17+0).
Судьи: Наумов, Оскирко.
18 апреля. Сочи. Ледовая арена «Шайба». 5658 зрителей.
Первым, кого встретил на сборе национальной команды в Новгорске, был защитник Егор Яковлев. За годы работы в сборной мы давно стали приятелями. Помню, в середине сезона
Примерно такая же ситуация у другого игрока обороны — Ильи Любушкина. Он отработал однолетний контракт с «Аризоной» и имеет очень хорошие шансы на новый. Но, несмотря на отсутствие соглашений, и Любушкин, и Яковлев приехали на сбор сразу.
В сборной есть по чему скучать. За несколько лет в команде сложился коллектив, который понимает друг друга с полуслова, и это отражается на игроках. Комфортные и, главное, современные условия для них, всего, что касается хоккейного быта — всегда в приоритете, будь то сервис по экипировке или проживание семей на крупных турнирах. Времена, когда игрокам
В сборной состоялось сразу несколько дебютов.
Еврочеллендж — это еще даже не Евротур, но уже хорошая возможность набрать форму для хоккеистов, а также для тренеров. Понятно, что состав еще много раз изменится, но игровая модель на чемпионате мира будет практически той же. К тому же, можно попробовать и новые схемы, подвигать форвардов в тройках и спецбригадах. Да и как бы ни поменялся состав, у каждого есть шанс попасть на чемпионат мира, неважно, дебютант он или уже давно в сборной.
Понимают это и игроки. Тем более что соперник противостоял очень крепкий — практически все сильнейшие игроки NLA — чемпионата Швейцарии. О характере матча лучше всего сказала первая стычка — Елесина и Ноа Рода. Швейцарец вряд ли следит за КХЛ и не подозревал, чем это может для него закончится. Александр, впрочем, пожалел соперника и свои силы, не став скидывать перчатки. В дальнейшем стычек было немало — на товарищескую игру встреча не походила никак.
Россияне сразу завладели инициативой. Долгие позиционные атаки позволяли менять пятерки по их ходу, что, разумеется, утомляло гостей. Швейцарцы, любящие и умеющие играть в давление, выбрали хоккей от обороны, раскачать которую было очень непросто.
Счет открыл Жафяров, использовавший прострел Барабанова. Памятную шайбу для дебютанта поехал забирать Якупов.
Редкая атака с ходу привела к голу: Георгиев не видел момент броска, да и швейцарец хорошо попал в угол.
Пропустив, россияне усилили давление, голова ходила кругом от количества передач. До перерыва Хафизуллин броском от синей восстановил преимущество в счете: слегка помог рикошет. А во втором Барабанов, измотавший своими перемещениями в большинстве, «заклеил конверт», с ходу забив после паса Ткачева