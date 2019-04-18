Третьяк считает, что вратарь Георгиев созрел для игры за сборную России

Сборная России в Сочи в рамках Еврочелленджа переиграла команду Швейцарии со счетом 5:2. 23-летний вратарь клуба «Нью-Йорк Рейнджерс» Георгиев провел первую игру за национальную команду.
«Видно, что он профессионал. Ему сегодня было сложно играть, потому что не так много было бросков по его воротам. Но заметно, что он уже созревший профессиональный вратарь для сборной», — отметил Третьяк.
Президент ФХР остался доволен качеством игры российской сборной.
Красивая игра, открытый хоккей, сборная России создала много моментов. Хорошо играли нападающие, было большое желание. Думаю, что все получили удовольствие, кроме швейцарцев, в большинстве неплохо играли.
В субботу сборные России и Швейцарии в Сочи еще раз сыграют в рамках Еврочелленджа.