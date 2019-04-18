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23:42 (мск), источник: ТАСС

Третьяк считает, что вратарь Георгиев созрел для игры за сборную России

СОЧИ, 18 апреля. /ТАСС/. Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк считает, что вратарь Александр Георгиев готов к играм за сборную России. Такое мнение он высказал ТАСС в пятницу.

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Источник: ИТАР-ТАСС

Сборная России в Сочи в рамках Еврочелленджа переиграла команду Швейцарии со счетом 5:2. 23-летний вратарь клуба «Нью-Йорк Рейнджерс» Георгиев провел первую игру за национальную команду.

«Видно, что он профессионал. Ему сегодня было сложно играть, потому что не так много было бросков по его воротам. Но заметно, что он уже созревший профессиональный вратарь для сборной», — отметил Третьяк.

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Президент ФХР остался доволен качеством игры российской сборной.

Красивая игра, открытый хоккей, сборная России создала много моментов. Хорошо играли нападающие, было большое желание. Думаю, что все получили удовольствие, кроме швейцарцев, в большинстве неплохо играли.

В субботу сборные России и Швейцарии в Сочи еще раз сыграют в рамках Еврочелленджа.

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