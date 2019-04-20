Сборная России вновь победила команду Швейцарии в матче Еврочелленджа
МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Хоккеисты сборной России обыграли команду Швейцарии во втором матче соперников в рамках Еврочелленджа.
МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Хоккеисты сборной России обыграли команду Швейцарии во втором матче соперников в рамках Еврочелленджа.
Игра, прошедшая в субботу в Сочи, закончилась со счетом 5:1 (2:0, 1:0, 2:1). В составе россиян дубль оформил Владимир Ткачёв (38-я и 44-я минуты), по шайбе забросили Наиль Якупов (9), Александр Барабанов (19) и Сергей Плотников (58). У швейцарцев отличился Алессио Бертаджа (46).
В четверг команды уже встречались между собой в матче Еврочелленджа, сильнее оказались российские хоккеисты — 5:2.