Воробьев: Вратарь Георгиев сыграл оба матча со швейцарцами, чтобы быстрее адаптироваться

Источник: РИА "Новости"

В субботу сборная России во втором матче в Сочи переиграла команду Швейцарии со счетом 5:1. В четверг российские хоккеисты также одержали победу (5:2). 23-летний Георгиев, выступающий в Национальной хоккейной лиге за «Нью-Йорк Рейнджерс», провел первые игры за сборную в карьере.

«На сегодняшний день мы решили, что Саша [Георгиев] сыграет две игры, правильно решили. Это для того, чтобы он быстрее адаптировался к большим площадкам», — пояснил Воробьев.

Главный тренер национальной команды отметил, что еще не определился с составом на чемпионат мира. «Ребята сегодня хорошо отработали, молодцы. Сыграли только две игры, есть еще матчи Еврочелленджа и Евротура, будем смотреть дальше. Будем думать по поводу изменения в составе перед играми с латвийцами, у нас еще ребята подъезжают», — отметил Воробьев.

В обоих матчах не принимал участия защитник Альберт Яруллин. «На данный момент решили проверить других игроков», — заключил тренер.