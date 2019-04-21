Подготовка к ЧМ идет по плану. Российские хоккеисты снова обыграли швейцарцев

8 фотографий 8 фотографий 8 фотографий

В составе сборной России шайбы забросили Наиль Якупов (9-я минута), Александр Барабанов (19), Владимир Ткачев (38, 44) и Сергей Плотников (58). У швейцарцев отличился Алессио Бертаджиа (46). В четверг российские хоккеисты оказались сильнее швейцарцев со счетом 5:2.

Читайте также Воробьев: Пока рано говорить о составе команды на чемпионат мира

Сборная России под руководством Ильи Воробьева начала готовиться к чемпионату мира в понедельник на базе в подмосковном Новогорске. Две предыдущие недели сборы проводила олимпийская национальная команда (ближайший резерв основной сборной). Коллектив Олега Браташа одержал победы в двух товарищеских матчах с белорусами (4:1, 3:1) и в двух играх Еврочелленджа с французами (4:1, 2:0).

Лучшие игроки олимпийской сборной остались в составе и продолжили подготовку к мировому первенству, а места тех, кто проявил себя хуже, заняли хоккеисты петербургского СКА, уфимского «Салавата Юлаева» и три представителя клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Илья Любушкин («Аризона») и Егор Яковлев («Нью-Джерси») составили первую пару защитников, а вратарь Александр Георгиев («Нью-Йорк Рейнджерс») сыграл два полных матча.

Швейцарская сборная также приехала в Россию не в оптимальном составе, собранном из игроков, выступающих в местном чемпионате. Перед чемпионатом мира швейцарцы наверняка усилятся игроками из клубов НХЛ. В нынешнем сезоне в НХЛ выступало 13 хоккеистов из Швейцарии.

Два из двух

В составе на игру тренерский штаб произвел одно изменение — защитника Никиту Черепанова заменил Артем Зуб. Снова вне заявки на встречу остались защитник Альберт Яруллин и вратарь Иван Бочаров. Россияне также, как и в четверг, действовали в 13 нападающих и семь защитников. После прошлого матча Воробьев рассказал, что вариант игры с семью защитниками вероятен и на чемпионате мира.

В церемонии символического вбрасывания принял участие олимпийский чемпион 1984 года Владимир Мышкин. Он поприветствовал публику на русском и немецком языках. Несмотря на то, что параллельно на соседнем стадионе «Фишт» свой матч проводила футбольная команда «Сочи», в субботу на арене «Шайба» собралось 6017 зрителей. На футбольном матче «Сочи» — «Чертаново», который завершился победой хозяев со счетом 2:1, присутствовало 5356 зрителей.

Сценарии двух матчей со швейцарцами были похожими — сборная России с первых минут захватывала инициативу и контролировала игру на протяжении практически всей встречи.

Если в первой игре российская команда забрасывала после красивых комбинаций, то во втором матче два первых гола Якупова и Барабанова были забиты после хорошей игре на добивании.

Читайте также Восемь участников финала плей-офф КХЛ вызваны в сборную России для подготовки к ЧМ

Во втором периоде хозяева продолжили создавать моменты у ворот швейцарцев, но подводила реализация, швейцарцы же много бросали по воротам, но опасных моментов практически не создавали. Под занавес второго периода красивая комбинация удалась Барабанову и Ткачеву, последний забивал уже в пустые ворота. В начале третьей двадцатиминутки Ткачев снова получил пас на пустые ворота от Плотникова, и не промахнулся.

Вскоре после этого Георгиев допустил ошибку за воротами и лишил себя «сухого» матча. Отличился Алессио Бертаджиа забросивший обе шайбы швейцарцев в первой игре. Более чем за две минуты до конца третьего периода гости заменили вратаря шестым полевым игроков, а капитан российский сборной Плотников отправил шайбу в пустые ворота и установил окончательный счет — 5:1.

Лучшим игроком матча в составе сборной России стал Георгиев, в швейцарской команде — защитник Майкл Фора. «Спасибо ребятам, они очень хорошо сегодня играли в защите, помогали мне. Швейцарцы сегодня поменяли систему игры, больше бросали, активнее шли на ворота, мне было достаточно комфортно, в первом периоде почувствовал игру. Когда нам забросили шайбу, я должен был лучше сыграть, немного обидно, что не удалось сыграть “на ноль”, но самое главное, что мы контролировали игру и победили», — отметил Георгиев.

На чемпионат мира попадут далеко не все

Состав российской сборной на матчи Еврочелленджа далек от оптимального и того, который, вероятнее всего, поедет на чемпионат мира с 10 по 26 мая в Словакии. 24 и 25 апреля в рамках Еврочелленджа россияне проведут матчи с командой Латвии. Эти спарринги будут последним шансом для игроков нынешней сборной проявить себя и попасть в состав на мировое первенство.

В субботу приглашение в сборную получили хоккеисты, принимавшие участие в финале Кубка Гагарина. Это вратарь Илья Сорокин, защитники Никита Нестеров и Артем Блажиевский, нападающие Михаил Григоренко, Сергей Андронов, Иван Телегин, Кирилл Капризов и Илья Михеев. В это же время к команде должны присоединиться игроки, закончившие выступления в НХЛ. Среди них нападающие Евгений Малкин, Никита Кучеров, Илья Ковальчук, Артем Анисимов, защитник Михаил Сергачев и вратарь Андрей Василевский.

Наверняка будут приглашены и хоккеисты, вылетевшие в первом раунде Кубка Стэнли.

Под вопросом участие в чемпионате мира защитника Ивана Проворова и нападающего Евгения Дадонова.

«Сыграли только две игры, есть еще матчи Еврочелленджа и Евротура, будем смотреть дальше. Будем думать по поводу изменений в составе, у нас еще ребята подъезжают», — сказал Воробьев.

Георгиев провел оба матча и имеет хорошие шансы на попадание на чемпионат мира. Сам голкипер отметил, что пока не до конца приспособился к игре на больших площадках. «На сегодняшний день мы решили, что Саша [Георгиев] сыграет две игры, правильно решили. Это для того, чтобы он быстрее адаптировался к большим площадкам», — пояснил Воробьев.

«Хотелось бы играть получше с шайбой, чуть-чуть другие углы у площадки и отскоки, я немного пока не привык к ним», — отметил Георгиев.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/p1v58QBlxVk?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.