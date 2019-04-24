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12:49 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Ковальчук вместе со сборной России прибыл в Ригу

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Форвард «Лос-Анджелес Кингз» Илья Ковальчук прибыл вместе со сборной России в Ригу на матчи Еврочелленджа с командой Латвии, сообщается на официальном сайте Федерации хоккея России.

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Матчи сборных России и Латвии пройдут в Риге 24 и 25 апреля. Обе встречи начнутся в 19:30 по московскому времени.

В Риге к команде присоединился защитник «Виннипега» Богдан Киселевич. Его коллега по амплуа из «Нью-Джерси Девилз» Егор Яковлев остался в Новогорске по состоянию здоровья.

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Сборная России находится в Риге в следующем составе:

вратари: Александр Георгиев, Илья Коновалов, Иван Бочаров;.

защитники: Артем Сергеев, Богдан Киселевич, Илья Любушкин, Динар Хафизуллин, Артем Зуб, Рушан Рафиков, Александр Елесин, Никита Черепанов;.

нападающие: Владимир Ткачев, Александр Бурмистров, Сергей Плотников, Илья Ковальчук, Александр Барабанов, Александр Кадейкин, Дамир Жафяров, Денис Алексеев, Наиль Якупов, Анатолий Голышев, Павел Красковский, Егор Коршков.

«Защитник Альберт Яруллин и нападающий Богдан Якимов завершили сбор с национальной командой. Штаб сборной благодарит их за работу и рассчитывает на них в дальнейшем», — отмечается в сообщении.

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