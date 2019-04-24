Тренер: Ковальчук и Киселевич сыграют против сборной Латвии

Источник: РИА "Новости"

Сборная России в рамках хоккейного Еврочелленджа в среду и четверг проведет в Риге два матча против сборной Латвии.

«Предстоят очередные проверочные игры. У нас и Богдан (Киселевич) будет играть, и Илья (Ковальчук). Продолжаем проверять состав и его оптимизировать, готовимся к чемпионату мира. Говорить об участии игроков НХЛ можно будет лишь тогда, когда они приедут и окажутся в нашей раздевалке. Пока это все на уровне ожиданий», — заявил Воробьев РИА Новости.

«Ворота сборной в матче с Латвией будет защищать Александр Георгиев. Мы хотим, чтобы он поиграл на больших площадках, перестроился. Все-таки тут другой хоккей, чем в НХЛ, поэтому сделали такой выбор», — пояснил специалист.