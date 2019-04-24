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13:41 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Тренер: Ковальчук и Киселевич сыграют против сборной Латвии

РИГА, 24 апр — РИА Новости, Сергей Литвак. Главный тренер сборной России Илья Воробьев сообщил, что хоккеисты Илья Ковальчук и Богдан Киселевич примут участие в матчах против сборной Латвии в рамках Еврочелленджа.

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Источник: РИА "Новости"

Сборная России в рамках хоккейного Еврочелленджа в среду и четверг проведет в Риге два матча против сборной Латвии.

«Предстоят очередные проверочные игры. У нас и Богдан (Киселевич) будет играть, и Илья (Ковальчук). Продолжаем проверять состав и его оптимизировать, готовимся к чемпионату мира. Говорить об участии игроков НХЛ можно будет лишь тогда, когда они приедут и окажутся в нашей раздевалке. Пока это все на уровне ожиданий», — заявил Воробьев РИА Новости.

«Ворота сборной в матче с Латвией будет защищать Александр Георгиев. Мы хотим, чтобы он поиграл на больших площадках, перестроился. Все-таки тут другой хоккей, чем в НХЛ, поэтому сделали такой выбор», — пояснил специалист.

Ночью в НХЛ завершились еще две серии первого раунда плей-офф. «Федерация уже отправила приглашения и Никите Зайцеву, и Никите Гусеву. Ждем их решения, и будем рады обоих видеть в сборной», — добавил тренер.

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