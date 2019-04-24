Юниорская сборная России обыграла Венгрию на Кубке Европы
МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Хоккеистки юниорской сборной России (игроки до 16 лет) обыграли сверстниц из команды Венгрии на Кубке Европы, который проходит в Чехии.
МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Хоккеистки юниорской сборной России (игроки до 16 лет) обыграли сверстниц из команды Венгрии на Кубке Европы, который проходит в Чехии.
Встреча группы В, прошедшая в среду, завершилась со счетом 6:1 (3:1, 1:0, 2:0) в пользу россиянок. По дублю в составе победительниц оформили Анастасия Петрова и Ксения Тюрина, по одной шайбе забросили София Лифатова и Кристи Шашкина.
В следующем матче группового этапа турнира юниорская сборная России 26 апреля сыграет с командой Чехии.