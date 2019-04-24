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13:49 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Юниорская сборная России обыграла Венгрию на Кубке Европы

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Хоккеистки юниорской сборной России (игроки до 16 лет) обыграли сверстниц из команды Венгрии на Кубке Европы, который проходит в Чехии.

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Встреча группы В, прошедшая в среду, завершилась со счетом 6:1 (3:1, 1:0, 2:0) в пользу россиянок. По дублю в составе победительниц оформили Анастасия Петрова и Ксения Тюрина, по одной шайбе забросили София Лифатова и Кристи Шашкина.

В следующем матче группового этапа турнира юниорская сборная России 26 апреля сыграет с командой Чехии.

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