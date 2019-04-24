Юниорская сборная России обыграла Венгрию на Кубке Европы

Встреча группы В, прошедшая в среду, завершилась со счетом 6:1 (3:1, 1:0, 2:0) в пользу россиянок. По дублю в составе победительниц оформили Анастасия Петрова и Ксения Тюрина, по одной шайбе забросили София Лифатова и Кристи Шашкина.