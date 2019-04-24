Лучше сейчас, а не на ЧМ. Россия исправила ужасные ошибки и дожала Латвию Хартли

Источник: Спорт-Экспресс

Латвия — Россия — 2:4 (2:0, 0:1, 0:3)

Голы: Дзиеркалс, 3:40 — 1:0. Роб. Букартс (Даугавиньш), 19:01 — 2:0. Зуб (Бурмистров, Киселевич), 34:23 — 2:1. Якупов (Голышев, Красковский), 45:08 — 2:2. Голышев (Красковский, Якупов), 47:13 — 2:3. Рафиков (п.в.), 59:33 — 2:4. Вратари: Гудлевскис (58:08 — 59:33) — Георгиев. Штраф: 10 — 18.

Судьи: Ансонс, Гришкевич. 24 апреля. Рига. «Арена Рига».

Плюс Ковальчук и Киселевич

Перед Евротуром сборной России предстоял еще один вояж — в Ригу. Два матча за два дня, чтобы определить дальнейший состав, который продолжит подготовку к чемпионату мира, поэкспериментировать с игровыми схемами, а также дать практику тем, кто в силу каких-то причин играл давно или мало.

После двух матчей со Швейцарией состав покинули Альберт Яруллин и Богдан Якимов, а присоединились игроки НХЛ Илья Ковальчук и уже в Риге — Богдан Киселевич.

Перед матчем встретил арбитра КХЛ Эдуарда Одиньша, получившего тяжелую травму еще в январе после столкновения с игроком «Торпедо» Даниилом Веряевым. Двойной перелом, судя по всему, заживает не быстро. Эдуард заметно хромал.

— Восстанавливаюсь потихоньку, — сказал он. Стараюсь ходить без палочки, разминаю ногу, хоть и тяжело.

Судя по всему, восстановится Одиньш не так скоро, как хотелось бы. На матче он выполнял почетную роль инспектора.

Сам я в Риге не был лет несколько лет, и с радостью обнаружил, что на арене работают все те же прекрасные люди. Ведущий Армандс Симсонс все так же развлекает местную публику, на трибунах так же весело и шумно. Атмосфера на матчах сборной ничем не отличается от игр рижского «Динамо». Трибуны на матч с Россией почти заполнились. Перед началом матча команды пригласили за 10 минут, после чего началась церемония увековечивания 33-го номера, под которым играл Сергей Жолток. До сборной Латвии он успел поиграть за юниорскую и молодежную сборную СССР, а затем уехал за океан, где сыграл почти 600 матчей в НХЛ.

Ошибки

Прибывший в национальную команду Ковальчук сходу был назначен капитаном и вышел в тройке с Кадейкиным и Барабановым. Киселевич — в паре с Елесиным. Егор Яковлев приболел и остался лечиться в Новогорске.

Первый период у россиян откровенно не получился. И не только по счету, но и по тому, что вообще происходило на льду.

Игра началась с ошибки. Не имевший долгой игровой практики Богдан Киселевич сходу ринулся в бой, но, видимо, после утомительного 18-часового перелета из Виннипега в Ригу был сам не свой. В своей зоне он в буквальном смысле подарил шайбу Дзиеркалсу, который беспрепятственно выкатился один на один с Георгиевым и открыл счет. Были проблемы со входом в зону, и редкие опасные моменты едва можно было назвать таковыми. Самой активной была тройка Кадейкина. Центральный эффективно играл в две стороны, Барабанов постоянно шел на обострение, Ковальчук старался придумать что-то нестандартное. Под занавес Якупов вдруг обрезал передачей всю пятерку и Россия получили второй гол.

Однако отдавать матч просто так никто не собирался. Главный тренер «Авангарда» и сборной Латвии Боб Хартли недавно заявил, что предпочитает только активный хоккей. Но хозяева старались действовать крайне осторожно, надеясь на еще одну ошибку.

Камбэк

К середине второго периода наша команда наконец заиграла так, как было запланировано с самого начала — то, что мы видели в сочинских матчах против Швейцарии. Долгие позиционные атаки, смена по их ходу, контроль шайбы со сменой мест и вывод партнера на бросок.

Артем Зуб с помощью рикошета броском от синей линии отквитал одну шайбу. В третьем периоде Якупов, переведенный в тройку к Красковскому вместо Коршкова, использовал блестящий пас Голышева из-за ворот и исправился за досадный ляп в конце первой двадцатиминутки. Звено получило импульс и две минуты спустя забило еще — вышла самая красивая шайба в матче с проходом Красковского и блестящей передачи на дальнюю под завершение Голышева.