Текущие события
Хоккей. НХЛ
02:00
Вашингтон Кэпиталз
Каролина Харрикейнз
Хоккей. НХЛ
23.04
Даллас СтарзОТ2
Нэшвилл Предаторз1
Хоккей. НХЛ
24.04
Бостон Брюинз5
Торонто Мэйпл Ливз1
Хоккей. НХЛ
24.04
Сан-Хосе ШарксОТ5
Вегас Голден Найтс4
Хоккей. НХЛ
26.04
Бостон Брюинз
Коламбус Блю Джэкетс
Хоккей. НХЛ
26.04
Сент-Луис Блюз
Даллас Старз
Все события
Фоторепортажи
17Первый! Армейцы взяли Кубок Гагарина
12Максим Ковтун завершил карьеру
00:10 (мск), источник: ТАСС

Ковальчук отметил, что сам пожелал участвовать в матчах со сборной Латвии

РИГА, 24 апреля. /ТАСС/. Нападающий сборной России по хоккею Илья Ковальчук отметил, что сам изъявил желание принять участие в двух матчах Еврочелленджа с командой Латвии. Об этом Ковальчук рассказал журналистам в среду.

Наверх
Источник: AP 2019

Сборная России в выездном матче Еврочелленджа переиграла команду Латвии со счетом 4:2. Ковальчук присоединился к национальной команде в понедельник. В Риге состав пополнил защитник Богдан Киселевич.

«Сыграть в матчах со сборной Латвии было моим желанием, я хотел, чтобы побыстрее прошла акклиматизация, — отметил Ковальчук. — Плюс две недели не играл, важно вкатиться сейчас. Идет подготовка к чемпионату мира, надо наигрывать сочетания, в которых мы сейчас находимся, и игру в большинстве улучшать. У нас была вместе одна тренировка, тяжело говорить о сыгранности, но все равно надо договариваться».

«Всем нелегко было, я только в понедельник прилетел, акклиматизация еще не прошла. Я даже думал, что еще тяжелее будет, а получилось неплохо. Богдан Киселевич только сегодня прилетел, 18 часов в дороге, три пересадки», — добавил Ковальчук.

После первого периода сборная России уступала со счетом 0:2. «Мы в принципе неплохо играли с самого начала, моменты создавали. Две невынужденные ошибки привели к голам в наши ворота, а играли нормально, у них вратарь хорошо действовал», — сказал хоккеист.

В матче с латвийцами Ковальчук появлялся на льду при игре в меньшинстве. «Я и раньше играл в меньшинстве, хорошо, что тренеры доверяют. Быстрее вкачусь, если буду играть в меньшинстве», — заключил Ковальчук.

Россия
НовостиМатчиСоставСтатистика
Латвия
НовостиМатчиСоставСтатистика
Еврохоккейтур
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Чем занимается старший сын Александра Лукашенко
Российский боксер так интенсивно сгонял вес, что у него лопнуло легкое
«Д» — значит «Дзюба». «Зенит» победил «Динамо»
ЦСКА снова в зоне Лиги чемпионов. Впереди битва с «Краснодаром»
Фарфан забил два «Ростову» и оставил «Локо» на втором месте
Российские хоккеисты исправили ужасные ошибки и дожали Латвию
«Краснодар» выбывает из чемпионской гонки. «Быки» хуже «Ахмата»
Сульшер нашел конспекты Моуринью. Гвардьола сделал шаг к титулу
«Рубин» и «Уфа» сыграли вничью в матче чемпионата России
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь