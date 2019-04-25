Ковальчук отметил, что сам пожелал участвовать в матчах со сборной Латвии

Источник: AP 2019

Сборная России в выездном матче Еврочелленджа переиграла команду Латвии со счетом 4:2. Ковальчук присоединился к национальной команде в понедельник. В Риге состав пополнил защитник Богдан Киселевич.

«Сыграть в матчах со сборной Латвии было моим желанием, я хотел, чтобы побыстрее прошла акклиматизация, — отметил Ковальчук. — Плюс две недели не играл, важно вкатиться сейчас. Идет подготовка к чемпионату мира, надо наигрывать сочетания, в которых мы сейчас находимся, и игру в большинстве улучшать. У нас была вместе одна тренировка, тяжело говорить о сыгранности, но все равно надо договариваться».

«Всем нелегко было, я только в понедельник прилетел, акклиматизация еще не прошла. Я даже думал, что еще тяжелее будет, а получилось неплохо. Богдан Киселевич только сегодня прилетел, 18 часов в дороге, три пересадки», — добавил Ковальчук.

После первого периода сборная России уступала со счетом 0:2. «Мы в принципе неплохо играли с самого начала, моменты создавали. Две невынужденные ошибки привели к голам в наши ворота, а играли нормально, у них вратарь хорошо действовал», — сказал хоккеист.