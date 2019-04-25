Сборная Казахстана по хоккею проиграла сопернику по чемпионату мира в товарищеском матче

Встреча прошла сегодня, 25 апреля, в Нур-Султане на «Барыс-Арене» и завершилась со счетом 4:5.

После первого периода на табло горело 2:0. На 14-й минуте счет открыл Никита Михайлис с передачи Брэндона Боченски, а на 19-й гол в раздевалку гостям отправил Антон Сагадеев, которому ассистировал Дмитрий Шевченко.

Во втором периоде хоккеисты сборной Беларуси отыграли пропущенные голы благодаря точным броскам Евгения Ковыршина (`34) и Станислава Лопачука (`39).

В последнем отрезке матча на 47-й минуте хоккеисты Казахстана дважды поразили ворота соперника. Третья и четвертая шайбы на счету Дастина Бойда и Дмитрия Шевченко.

Но удержать комфортное преимущество в две шайбы не удалось. На последних минутах матча Беларусь заставила еще дважды капитулировать Хенрика Карлссона, сравняв счет до 4:4.

Пятиминутный овертайм команды провели без голов. В итоге игра перешла в серию послематчевых бросков, где и одержала победу сборная Беларуси.

Отметим, что на буллиты тренерский штаб сборной Казахстана заменил кипера. Вместо Карлссона место в воротах занял Сергей Кудрявцев.

Напомним, что сборная Беларуси является соперников сборной Казахстана по чемпионату мира в первом дивизионе, который стартует в Нур-Султане 29 апреля.

Капитаном команды Андрея Скабелки, который также возглавляет столичный «Барыс», был Брэндон Боченски. Его ассистентами были назначены Максим Семенов и вернувшийся в сборную Талгат Жайлауов. Подробнее с составом пятерок можно ознакомиться по этой ссылке.