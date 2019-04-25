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20:00 (мск), источник: БЕЛТА

Сборная Беларуси одолела хоккеистов Казахстана в товарищеском матче

25 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты национальной сборной Беларуси победили по буллитам 5:4 команду Казахстана в спарринге в Нур-Султане, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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В заключительном контрольном матче перед чемпионатом мира белорусы пропустили две шайбы — на 15-й минуте счет открыл Никита Михайлис, а незадолго до перерыва Антон Сагадеев удвоил преимущество казахстанской команды. Во втором периоде гости стали действовать активнее, и сначала Евгений Ковыршин сократил разрыв, а потом Станислав Лопачук сравнял счет — 2:2. В заключительной двадцатиминутке хозяева, которых тренирует белорусский специалист Андрей Скабелка, вновь вышли вперед на две шайбы после бросков Дастина Бойда и Дмитрия Шевченко. Подопечные Андрея Сидоренко снова сумели отыграться благодаря голевому дублю Егора Шаранговича, который отличился на 55-й и 58-й минутах игры — 4:4. В овертайме заброшенных шайб не было, а в серии послематчевых буллитов победу белорусам принес Евгений Ковыршин.

Состав сборной Беларуси был таким: Мильчаков (Осипков); Платт — Ковыршин — Демков; Бокун — Евенко, Сушко — Шарангович — Феоктистов; Устиненко — Готовец, А. Малявко — Кислый — С. Малявко; Лопачук — Развадрвский — Когалев; Туркин, Карабань, Соловьев.

На мировом первенстве в Нур-Султане соперниками белорусов за одну из двух путевок в элитный дивизион чемпионата планеты будут сборные Литвы (29 апреля), Венгрии (30 апреля), Словении (2 мая), Казахстана (4 мая) и Республики Корея (5 мая).

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