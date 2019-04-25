Сборная Беларуси одолела хоккеистов Казахстана в товарищеском матче

В заключительном контрольном матче перед чемпионатом мира белорусы пропустили две шайбы — на 15-й минуте счет открыл Никита Михайлис, а незадолго до перерыва Антон Сагадеев удвоил преимущество казахстанской команды. Во втором периоде гости стали действовать активнее, и сначала Евгений Ковыршин сократил разрыв, а потом Станислав Лопачук сравнял счет — 2:2. В заключительной двадцатиминутке хозяева, которых тренирует белорусский специалист Андрей Скабелка, вновь вышли вперед на две шайбы после бросков Дастина Бойда и Дмитрия Шевченко. Подопечные Андрея Сидоренко снова сумели отыграться благодаря голевому дублю Егора Шаранговича, который отличился на 55-й и 58-й минутах игры — 4:4. В овертайме заброшенных шайб не было, а в серии послематчевых буллитов победу белорусам принес Евгений Ковыршин.