Скабелка прокомментировал поражение от соперника по ЧМ в своем дебютном матче тренера сборной Казахстана

Напомним, в товарищеской встрече Казахстан уступил в серии буллитов со счетом 4:5. Команды являются соперниками по чемпионату мира в первом дивизионе, который стартует в Нур-Султане 29 апреля.

«Важнее было все-таки в сегодняшней игре не на соперника посмотреть, а свои какие-то моменты решить. Давно не играли. Некоторые больше месяца не играли. А кто-то, наоборот, сыграл очень много. Игра такими волнами была. Когда нам удавалось взвинчивать темп и играли в хоккей, в который мы хотим, то неплохие были моменты, преимущество было. Но играли волнами. Ненужные удаления.

Не очень понравилось исполнение буллитов. Над этим, наверное, сложно работать. Потому что оно или есть, или нет, — сказал Скабелка.