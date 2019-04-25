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20:48 (мск), источник: Vesti.kz

Скабелка прокомментировал поражение от соперника по ЧМ в своем дебютном матче тренера сборной Казахстана

Наставник «Барыса» Андрей Скабелка после дебютного матча в должности главного тренера сборной Казахстана по хоккею прокомментировал итог матча с командой Беларуси, передает корреспондент Vesti.kz.

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Напомним, в товарищеской встрече Казахстан уступил в серии буллитов со счетом 4:5. Команды являются соперниками по чемпионату мира в первом дивизионе, который стартует в Нур-Султане 29 апреля.

«Важнее было все-таки в сегодняшней игре не на соперника посмотреть, а свои какие-то моменты решить. Давно не играли. Некоторые больше месяца не играли. А кто-то, наоборот, сыграл очень много. Игра такими волнами была. Когда нам удавалось взвинчивать темп и играли в хоккей, в который мы хотим, то неплохие были моменты, преимущество было. Но играли волнами. Ненужные удаления.

Не очень понравилось исполнение буллитов. Над этим, наверное, сложно работать. Потому что оно или есть, или нет, — сказал Скабелка.

Завтра, 26 апреля, сборная Казахстана проведет товарищеский матч с еще одним соперником по чемпионату мира — Южной Кореей. Матч также пройдет на «Барыс-Арене» в Нур-Султане и начнется в 19:00 по местному времени.

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