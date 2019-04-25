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21:43 (мск), источник: Sport24

Без Овечкина и других суперзвезд Россия проигрывает даже Латвии. За команду Ковальчука стыдно

А если бы «Вашингтон», «Тампа» и «Питтсбург» не вылетели?

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Источник: Sport24

Сборная России по хоккею продолжает подготовку к чемпионату мира. Гостевой матч против Латвии был последним в рамках Еврочелленджа. В рамках серии игр этого турнира команда Ильи Воробьева дважды разобралась со Швейцарией на сочинской арене «Шайба» (5:1 и 5:2), а накануне одолела латышей на выезде — 4:2.

Та встреча была сложной. Наши горели со счетом 0:2, а свою первую шайбу забросили только во второй половине второго периода. Оформили камбэк гостей Артем Зуб, Наиль Якупов, Анатолий Голышев, а также Рушан Рафиков, расстрелявший пустые ворота за 27 секунд до финальной сирены.

По этим играм оценить перспективы нашей команды сложно. К чемпионату мира к нам подъедут звезды из НХЛ — Александр Овечкин, Евгений Малкин, Никита Кучеров, Евгений Кузнецов и другие. Зато у ближайших резервистов был шанс доказать свое право играть за главную команду.

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Как и накануне, российских гостей принимала «Арена Рига». Свободных мест в ледовом дворце, который вмещает больше десяти тысяч зрителей, практически не было. Чумовая атмосфера!

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Многочисленные болельщики точно не заслужили такого скучного первого периода. Команды очень долго вкатывались в игру. Неужели, сказалось то, что время начала матча перенесли на час назад.

Еще «Красной машине» мешали удаления. В первом отрезке гости схватили три двухминутных штрафа — провинились Антон Злобин и Наиль Якупов, который умудрился сфолить на последней секунде и добавил две минуты к своему отдыху в перерыве. Также на скамейке за нарушение численного состава побывал Владимир Ткачев.

Латвийцы не удалялись и больше атаковали. Статистика бросков после первых 20 минут вообще оказалась несколько пугающей — 11:3 в пользу соперника.

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Отсутствие шайб — не такой плохой итог для сборной России, учитывая, что накануне гости к этому времени проигрывали со счетом 0:2. После перерыва матч стал больше напоминать предыдущий. Во-первых, гости оформили свой первый гол во второй половине второй двадцатиминутки. Во-вторых, как и в среду, сделал это Артем Зуб.

На 32-й минуте в отложенном большинстве защитник СКА с очень острого угла добил в ворота шайбу, которая отскочила от заднего борта. Латвия свое меньшинство так и не получила. Кстати, первый гол случился, как только на часах стукнуло 19:30. Кажется, перенос на час все-таки повлиял на игру.

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Хозяева атаковали больше. За два периода по воротам Александра Георгиева они нанесли 21 бросок. Россияне ответили только десятью выстрелами. Вести даже со счетом 1:0 при такой статистике — за счастье.

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В третьем периоде сборная России играла неаккуратно в защите, позволяя сопернику раз за разом создавать опасные моменты. Хорошо, что Георгиев был сверхнадежен.

Но беда пришла откуда не ждали. На 51-й минуте сборная России наконец получила большинство — на две минуты присел Родриго Аболс. Казалось, вот он, шанс на второй гол. Но получилось наоборот.

Зуб сегодня сооружал голы не только для своей команды. Артем в очень простой ситуации упустил шайбу в средней зоне. Латвийцы быстро убежали в контратаку, провели великолепную перепасовку и буквально завели шайбу в пустые ворота. Последнее касание сделал Рональд Кениньш.

Через полторы минуты могло стать совсем плохо. Роберт Букатс забросил вторую шайбу, но в этот момент нога Каспарса Даугавиньша оказалась в площади ворот. Судьи посмотрели видеоповтор и взятие ворот отменили. «Арена Рига» взорвалась от свиста.

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Оба соперника могли победить в основное время. Илья Ковальчук за 40 секунд до сирены не смог пробить вратаря соперника, а в ответной атаке гостей снова выручил Георгиев — 1:1 и дополнительные пять минут в формате «три на три».

Наши начали овертайм активнее, но проиграли. Латвийские игроки сдержали затяжную атаку соперника и совершили решающий. Выступающий за «Спартак» капитан хозяев Каспарс Даугавиньш выдержал паузу и жахнул под перекладину. «Красная машина» проигрывает со счетом 1:2 — за такой результат должно быть стыдно даже в отстуствии Овечкина, Кучерова и компании. Шанс взять реванш уже на чемпионате мира — Россия и Латвия сыграют в одной группе.

На этом Еврочеллендж — все. Впереди заключительный этап Евротура в Чехии. 1 мая сборная России в вынесенном матче сыграет в Стокгольме против Швеции. 4 и 5 числа нас ждут две игры в Брно. Сначала — с финнами, а затем — с хозяевами турнира.

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