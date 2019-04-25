Без Овечкина и других суперзвезд Россия проигрывает даже Латвии. За команду Ковальчука стыдно

Источник: Sport24

Сборная России по хоккею продолжает подготовку к чемпионату мира. Гостевой матч против Латвии был последним в рамках Еврочелленджа. В рамках серии игр этого турнира команда Ильи Воробьева дважды разобралась со Швейцарией на сочинской арене «Шайба» (5:1 и 5:2), а накануне одолела латышей на выезде — 4:2.

Та встреча была сложной. Наши горели со счетом 0:2, а свою первую шайбу забросили только во второй половине второго периода. Оформили камбэк гостей Артем Зуб, Наиль Якупов, Анатолий Голышев, а также Рушан Рафиков, расстрелявший пустые ворота за 27 секунд до финальной сирены.

По этим играм оценить перспективы нашей команды сложно. К чемпионату мира к нам подъедут звезды из НХЛ — Александр Овечкин, Евгений Малкин, Никита Кучеров, Евгений Кузнецов и другие. Зато у ближайших резервистов был шанс доказать свое право играть за главную команду.

Как и накануне, российских гостей принимала «Арена Рига». Свободных мест в ледовом дворце, который вмещает больше десяти тысяч зрителей, практически не было. Чумовая атмосфера!

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/Bwr4wZTgMs_/" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/Bwr4wZTgMs_/" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; 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padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/19rava/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Daniels Rava</a> (@19rava) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-04-25T16:46:27+00:00">25 Апр 2019 в 9:46 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Многочисленные болельщики точно не заслужили такого скучного первого периода. Команды очень долго вкатывались в игру. Неужели, сказалось то, что время начала матча перенесли на час назад.

Еще «Красной машине» мешали удаления. В первом отрезке гости схватили три двухминутных штрафа — провинились Антон Злобин и Наиль Якупов, который умудрился сфолить на последней секунде и добавил две минуты к своему отдыху в перерыве. Также на скамейке за нарушение численного состава побывал Владимир Ткачев.

Латвийцы не удалялись и больше атаковали. Статистика бросков после первых 20 минут вообще оказалась несколько пугающей — 11:3 в пользу соперника.

Отсутствие шайб — не такой плохой итог для сборной России, учитывая, что накануне гости к этому времени проигрывали со счетом 0:2. После перерыва матч стал больше напоминать предыдущий. Во-первых, гости оформили свой первый гол во второй половине второй двадцатиминутки. Во-вторых, как и в среду, сделал это Артем Зуб.

На 32-й минуте в отложенном большинстве защитник СКА с очень острого угла добил в ворота шайбу, которая отскочила от заднего борта. Латвия свое меньшинство так и не получила. Кстати, первый гол случился, как только на часах стукнуло 19:30. Кажется, перенос на час все-таки повлиял на игру.

Хозяева атаковали больше. За два периода по воротам Александра Георгиева они нанесли 21 бросок. Россияне ответили только десятью выстрелами. Вести даже со счетом 1:0 при такой статистике — за счастье.

В третьем периоде сборная России играла неаккуратно в защите, позволяя сопернику раз за разом создавать опасные моменты. Хорошо, что Георгиев был сверхнадежен.

Но беда пришла откуда не ждали. На 51-й минуте сборная России наконец получила большинство — на две минуты присел Родриго Аболс. Казалось, вот он, шанс на второй гол. Но получилось наоборот.

Зуб сегодня сооружал голы не только для своей команды. Артем в очень простой ситуации упустил шайбу в средней зоне. Латвийцы быстро убежали в контратаку, провели великолепную перепасовку и буквально завели шайбу в пустые ворота. Последнее касание сделал Рональд Кениньш.

Через полторы минуты могло стать совсем плохо. Роберт Букатс забросил вторую шайбу, но в этот момент нога Каспарса Даугавиньша оказалась в площади ворот. Судьи посмотрели видеоповтор и взятие ворот отменили. «Арена Рига» взорвалась от свиста.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/Bwr4bUopiTT/" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/Bwr4bUopiTT/" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; 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padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/girtsliepins/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> girtsliepins</a> (@girtsliepins) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-04-25T16:43:34+00:00">25 Апр 2019 в 9:43 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Оба соперника могли победить в основное время. Илья Ковальчук за 40 секунд до сирены не смог пробить вратаря соперника, а в ответной атаке гостей снова выручил Георгиев — 1:1 и дополнительные пять минут в формате «три на три».

Наши начали овертайм активнее, но проиграли. Латвийские игроки сдержали затяжную атаку соперника и совершили решающий. Выступающий за «Спартак» капитан хозяев Каспарс Даугавиньш выдержал паузу и жахнул под перекладину. «Красная машина» проигрывает со счетом 1:2 — за такой результат должно быть стыдно даже в отстуствии Овечкина, Кучерова и компании. Шанс взять реванш уже на чемпионате мира — Россия и Латвия сыграют в одной группе.