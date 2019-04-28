Клуб КХЛ «Торпедо» обыграл сборную Великобритании в товарищеском матче

В составе российской команды заброшенными шайбами отметились Антон Шенфельд (17-я, 35-я минуты), Павел Макаренко (23), Даниил Ильин (33) и Кирилл Ураков (49). У британцев отличились Марк Ричардсон (1) и Бен О’Коннор (59).
В субботу команды провели первый товарищеский матч, который состоялся в Ноттингеме. Победу в нем одержала сборная Великобритании со счетом 5:4.
Сборная Великобритании в настоящее время готовится впервые с 1994 года выступить в высшем дивизионе чемпионата мира, который пройдет в словацких Братиславе и Кошице с 10 по 26 мая. «Торпедо» заняло седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции регулярного чемпионата КХЛ прошедшего сезона, а в плей-офф в серии до четырех побед уступило «Барысу» из Нур-Султана со счетом 3−4.