Хоккеисты олимпийской сборной России заняли второе место на турнире в Санкт-Петербурге

В заключительном матче олимпийская сборная России проиграла команде Северо-Запада РФ со счетом 2:4. В составе победителей заброшенными шайбами отметились Георгий Солянников (6-я минута), Владислав Кодола (33), Максим Джиошвили (56) и Антон Сизов (59), у проигравших отличились Святослав Гребенщиков (57) и Андрей Кузьменко (60).

Ранее сборные России и Северо-Запада одержали по две победы. В первый игровой день сборная России разгромила команду Норвегии со счетом 7:1, во второй — сборную Сербии (5:0). Команда Северо-Запада обыграла сербов со счетом 8:0, а норвежцев — 4:1.