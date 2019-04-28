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28 апреля, источник: ТАСС

Хоккеисты олимпийской сборной России заняли второе место на турнире в Санкт-Петербурге

ТАСС, 28 апреля. Олимпийская сборная России по хоккею, которая является ближайшим резервом основной сборной, заняла второе место на турнире St. Petersburg Open, который проходил в Санкт-Петербурге.

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Источник: РИА "Новости"

В заключительном матче олимпийская сборная России проиграла команде Северо-Запада РФ со счетом 2:4. В составе победителей заброшенными шайбами отметились Георгий Солянников (6-я минута), Владислав Кодола (33), Максим Джиошвили (56) и Антон Сизов (59), у проигравших отличились Святослав Гребенщиков (57) и Андрей Кузьменко (60).

Хоккей

Чемпионат мира 2019
Группа B, 10.05.2019, 17:15

Россия-Норвегия-

Ранее сборные России и Северо-Запада одержали по две победы. В первый игровой день сборная России разгромила команду Норвегии со счетом 7:1, во второй — сборную Сербии (5:0). Команда Северо-Запада обыграла сербов со счетом 8:0, а норвежцев — 4:1.

Сборная Норвегии готовится к чемпионату мира, который пройдет в Словакии с 10 по 26 мая. Норвежцы сыграют в одной группе с командой России, их матч станет первым в группе B и пройдет 10 мая.
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