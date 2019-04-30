Ковальчук: Быть капитаном такой сборной России — особенно большая честь

Сборная России в среду проведет в Стокгольме вынесенный матч чешского этапа Евротура против команды Швеции . Во вторник было объявлено, что Ковальчук будет капитаном россиян на чешском этапе Евротура, его ассистентами станут Александр Овечкин, Евгений Малкин и Сергей Плотников. Чемпионат мира пройдет в Словакии с 10 по 26 мая.

«Эмоции от назначения капитаном простые — это огромная ответственность. Это всегда так, но быть капитаном именно такой команды, которая у нас сейчас собирается — это особенно большая честь и большая ответственность», — сказал Ковальчук журналистам.