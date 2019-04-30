Текущие события
Хоккей. НХЛ
1.05
Коламбус Блю Джэкетс
Бостон Брюинз
Хоккей. НХЛ
1.05
Колорадо Эвеланш
Сан-Хосе Шаркс
Хоккей. НХЛ
03:00
Даллас Старз3
Сент-Луис Блюз4
Хоккей. Европа
1.05
Швеция
Россия
Хоккей. НХЛ
2.05
Каролина Харрикейнз
Нью-Йорк Айлендерс
Хоккей. НХЛ
2.05
Даллас Старз
Сент-Луис Блюз
Все события
Фоторепортажи
12Звезды НХЛ против сборной России на ЧМ
14ЦСКА обыграл «Анжи» и вышел на третье место
22:00 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Ковальчук: Быть капитаном такой сборной России — особенно большая честь

СТОКГОЛЬМ, 30 апр — РИА Новости, Семён Галькевич. Форвард сборной России по хоккею Илья Ковальчук заявил, что считает особенно большой ответственностью назначение капитаном национальной команды в текущем созыве.

Наверх
17
фотографий
17
фотографий
17
фотографий

Сборная России в среду проведет в Стокгольме вынесенный матч чешского этапа Евротура против команды Швеции. Во вторник было объявлено, что Ковальчук будет капитаном россиян на чешском этапе Евротура, его ассистентами станут Александр Овечкин, Евгений Малкин и Сергей Плотников. Чемпионат мира пройдет в Словакии с 10 по 26 мая.

«Эмоции от назначения капитаном простые — это огромная ответственность. Это всегда так, но быть капитаном именно такой команды, которая у нас сейчас собирается — это особенно большая честь и большая ответственность», — сказал Ковальчук журналистам.

Россия
НовостиМатчиСоставСтатистика
Швеция
НовостиМатчиСоставСтатистика
Еврохоккейтур
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Канадский хоккеист получил первую зарплату в России и сразу уехал
Девушка-боец MMA избила мужчину, который делал непристойные жесты
Бесков как оружие. Кононов добивает неизлечимый «Спартак»
Дагестан отказался спасать загибающийся «Анжи»
«Хочу сделать ему больно»: определена дата боя Хабиба и Порье
Еще один русский бежит в Америку. Он бросил СКА ради Калифорнии
«Спартак» без еврокубков: каким будет финиш РПЛ
«Разговоры с арбитром»: Кокорин с Мамаевым испытывают правосудие
«Тоттенхэм» принимает «Аякс» в 1/2 финала ЛЧ (трансляция)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь