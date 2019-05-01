«Звездный десант» сборной России пройдет проверку чешским этапом Евротура

Источник: РИА "Новости"

Сборная России занимает первое место в сводной таблице Евротура (19 очков), опережая идущих вторыми финнов на шесть очков (13), чехов и шведов — на восемь (11). Россияне могут оформить победу в Евротуре сезона-2018/19 уже в среду, если обыграют шведов в основное время.

В рамках подготовки к чемпионату мира россияне провели уже шесть матчей Еврочелленджа: против команд Франции (4:1, 2:0), Швейцарии (5:2, 5:1) и Латвии (4:2, 1:2 ОТ).

После заключительной из этих игр расположение сборной России покинули 15 человек, их заменили семь участников финала Кубка Гагарина и восемь игроков из НХЛ, включая голкипера Андрея Василевского, форвардов Никиту Кучерова (оба — «Тампа»), Евгения Малкина («Питтсбург»), Никиту Гусева («Вегас») и Евгения Дадонова («Флорида»).

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Хоккеисты «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, Евгений Кузнецов, Дмитрий Орлов и игрок «Торонто Мейпл Лифс» Никита Зайцев пропустят игру со шведами и присоединятся к сборной России в четверг в чешском Брно. С их приездом количество представителей НХЛ в составе российской команды вырастет до 14.

Капитаном сборной России на чешском этапе Евротура будет Илья Ковальчук, его ассистентами — Малкин, Овечкин и Сергей Плотников из СКА.

Хоккей Еврохоккейтур 2018-2019 Чешские игры, 1.05.2019, 16:00 Швеция - Россия -

Большинство вызванных в национальные команды для участия в чемпионате мира игроков НХЛ сыграют на шведском этапе Евротура. Так, в состав шведов на турнир вошли 16 игроков НХЛ (в команде уже сейчас — тринадцать чемпионов мира), у чехов — десять представителей североамериканской лиги.

Обращает на себя внимание наличие в составе финнов только двух игроков из НХЛ, при этом оба — и Хенри Йокихарью («Чикаго»), и Хенри Ламмикко («Флорида») — половину сезона играли в Американской хоккейной лиге.