Сборная России по хоккею уступила шведам в стартовом матче чешского этапа Евротура

Источник: РИА "Новости"

В составе победителей шайбы забросили Йоаким Нюгард (3-я минута), Луи Эрикссон (21, 47), Маркус Крюгер (24), Оскар Линдблум (37) и Марио Кемпе (58). У россиян отличились Александр Елесин (19), Сергей Андронов (31), Михаил Григоренко (50) и Никита Кучеров (59). Ворота сборной России защищал Андрей Василевский, у шведов — Якоб Маркстрём.

Остальные игры этапа пройдут в чешском Брно. Следующий матч сборная России проведет 4 мая против команды Финляндии. В общем зачете Евротура сборная России лидирует с 19 очками, шведы набрали 14 баллов и обогнали финнов, имеющих в запасе матч с чехами. Команда Чехии замыкает таблицу с 11 очками в активе.