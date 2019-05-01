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18:42 (мск), источник: ТАСС

Сборная России по хоккею уступила шведам в стартовом матче чешского этапа Евротура

СТОКГОЛЬМ, 1 мая. /ТАСС/. Хоккеисты сборной России со счетом 4:6 проиграли команде Швеции в первом матче заключительного этапа Евротура. Вынесенная встреча Чешских хоккейных игр прошла в Стокгольме.

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Источник: РИА "Новости"

В составе победителей шайбы забросили Йоаким Нюгард (3-я минута), Луи Эрикссон (21, 47), Маркус Крюгер (24), Оскар Линдблум (37) и Марио Кемпе (58). У россиян отличились Александр Елесин (19), Сергей Андронов (31), Михаил Григоренко (50) и Никита Кучеров (59). Ворота сборной России защищал Андрей Василевский, у шведов — Якоб Маркстрём.

Остальные игры этапа пройдут в чешском Брно. Следующий матч сборная России проведет 4 мая против команды Финляндии. В общем зачете Евротура сборная России лидирует с 19 очками, шведы набрали 14 баллов и обогнали финнов, имеющих в запасе матч с чехами. Команда Чехии замыкает таблицу с 11 очками в активе.

Российские хоккеисты стали победителями двух первых этапов Евротура, которые прошли в Хельсинки и в Москве. На шведском этапе россияне стали вторыми, уступив сборной Чехии.

Швеция
6:4
1:1, 3:1, 2:2
Россия
Хоккей, Еврохоккейтур, Чешские игры1.05.2019, 16:00 (МСК UTC+3)Ericsson Globe, 13447 зрителей
Главные тренеры
Рикард ГренборгИлья Воробьев
Вратари
Якоб МаркстремАндрей Василевский(Андрей Василевский, Андрей Василевский)
1-й период
02:37Йоаким Нюгорд(Йеспер Братт)
11:56Йеспер Братт
15:55Командный штраф
18:08Александр Елесин(Никита Гусев, Евгений Малкин)
2-й период
20:20Евгений Малкин
20:20Евгений Малкин
20:57Луи Эрикссон(Антон Ландер, Элиас Петтерссон)
23:04Маркус Крюгер(Деннис Расмуссен, Лукас Бенгтссон)
24:50Йоаким Нюгорд
24:50Сергей Плотников
27:20Александр Елесин
30:54Сергей Андронов(Никита Гусев, Сергей Плотников)
36:38Динар Хафизуллин
37:33Михаил Григоренко
38:17Оскар Линдблум(Йеспер Братт, Элиас Петтерссон)
3-й период
44:31Евгений Малкин
46:37Луи Эрикссон(Элиас Петтерссон, Антон Ландер)
49:58Михаил Григоренко(Никита Нестеров, Артем Анисимов)
51:03Филип Хольм
52:41Никита Нестеров
57:52Марио Кемпе(Луи Эрикссон, Антон Ландер)
59:26Никита Кучеров(Михаил Сергачев, Кирилл Капризов)
Статистика
6Штрафное время18
8Игра в большинстве2
2Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяЛасси Хейккинен(Финляндия)
Главный судьяАаро Бряннаре(Финляндия)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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