Сколько же можно удаляться? Шведы разорвали российское меньшинство

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Дисциплина

В первом матче в составе, близком к тому, который мы увидим на чемпионате мира, сборная России занялась проверкой своего меньшинства. Тотальной. Число удалений неоправданных или оправданных, но вызванных своими ошибками, вышло огромным — они испортили нашей команде все попытки отыграться и привели к итоговому неудачному результату. Три удаления у шведов против девяти у россиян! Все это напомнило недавние проблемы юниорской сборной, которая весь чемпионат мира страдала от постоянных штрафов.

Сейчас это простительно, но через неделю и особенно через две-три недели уже нельзя повторять то, что вытворил Евгений Малкин, который просто случайно неаккуратно поднял клюшку (и это закончилось двумя пропущенными шайбами). То, что сделала пара обороны Хафизуллин — Зуб, которая невероятным образом потеряла шайбу в своей зоне, что привело к удалению, превращенному неловким движением Михаила Григоренко в меньшинство «три на пять» и еще один гол шведов (а могло быть и два, если бы не решение судей). А затем то, что сделал Малкин (снова он), выбив клюшку у Элиаса Петтерссона во время российской же атаки — и в наши ворота влетела четвертая шайба «Тре Крунур», заброшенная в неравных составах или сразу после окончания такого формата.

Меньшинство

Пожалуй, еще более неприятным, чем сами удаления, были только их последствия — шведское большинство очень легко раскатывало наши спецбригады: Андрей Василевский здорово справлялся с бросками со средней или дальней дистанции, но на пятачке российскую оборону разорвали. Приезд Дмитрия Орлова и Никиты Зайцева, конечно, изменит ситуацию — но сегодня претензии по игре перед воротами можно предъявить почти всем защитникам, включая энхаэловцев.

У шведов будет далеко не так много звезд в атаке, как у россиян, однако при наличии оборонцев, которые набирают за сезон в НХЛ по 50−60 очков, совсем не обязательно создавать монструозные спецбригады из кучи суперфорвардов. Новичок «Локомотива» Антон Ландер и стремительно стареющий Луи Эрикссон спокойненько набрали по три очка.

Позитив

Все ли так плохо? Нет. Провальное меньшинство и проблемы с дисциплиной не позволяют четко оценить игру в равных составах, которая шла только отрезками и огрызками. Однако, даже постоянно удаляясь, россияне смогли в итоге забить целых четыре гола. Отдельные моменты в исполнении первой тройки Гусев — Малкин — Кучеров показали, на что способно это звено, когда оно сыграется — лимитов у него почти нет. Правда, две шайбы были заброшены после передач Гусева, когда оба его партнера в финальных этапах комбинаций не участвовали либо вообще успели поменяться, да и Кучеров забил в формате «шесть на пять» уже после пасов Сергачева и Капризова. Очки супертройки еще впереди.