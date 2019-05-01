Текущие события
Хоккей. НХЛ
2.05
Каролина Харрикейнз
Нью-Йорк Айлендерс
Хоккей. НХЛ
2.05
Даллас Старз
Сент-Луис Блюз
Хоккей. Европа
16:00
Швеция6
Россия4
Хоккей. НХЛ
02:00
Коламбус Блю Джэкетс2
Бостон Брюинз1
Хоккей. НХЛ
05:00
Колорадо Эвеланш2
Сан-Хосе Шаркс4
Хоккей. Европа
2.05
Финляндия
Чехия
Все события
Фоторепортажи
16Сборная России собрала на ЧМ звездный состав
12Максим Ковтун завершил карьеру
19:51 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Сколько же можно удаляться? Шведы разорвали российское меньшинство

В первом матче Чешских игр сборная России уступила «Тре Крунур» из-за огромного количество удалений и слабой игры в меньшинстве.

Наверх
Источник: Reuters

Дисциплина

В первом матче в составе, близком к тому, который мы увидим на чемпионате мира, сборная России занялась проверкой своего меньшинства. Тотальной. Число удалений неоправданных или оправданных, но вызванных своими ошибками, вышло огромным — они испортили нашей команде все попытки отыграться и привели к итоговому неудачному результату. Три удаления у шведов против девяти у россиян! Все это напомнило недавние проблемы юниорской сборной, которая весь чемпионат мира страдала от постоянных штрафов.

Во время загрузки произошла ошибка.

Сейчас это простительно, но через неделю и особенно через две-три недели уже нельзя повторять то, что вытворил Евгений Малкин, который просто случайно неаккуратно поднял клюшку (и это закончилось двумя пропущенными шайбами). То, что сделала пара обороны Хафизуллин — Зуб, которая невероятным образом потеряла шайбу в своей зоне, что привело к удалению, превращенному неловким движением Михаила Григоренко в меньшинство «три на пять» и еще один гол шведов (а могло быть и два, если бы не решение судей). А затем то, что сделал Малкин (снова он), выбив клюшку у Элиаса Петтерссона во время российской же атаки — и в наши ворота влетела четвертая шайба «Тре Крунур», заброшенная в неравных составах или сразу после окончания такого формата.

Во время загрузки произошла ошибка.

Меньшинство

Пожалуй, еще более неприятным, чем сами удаления, были только их последствия — шведское большинство очень легко раскатывало наши спецбригады: Андрей Василевский здорово справлялся с бросками со средней или дальней дистанции, но на пятачке российскую оборону разорвали. Приезд Дмитрия Орлова и Никиты Зайцева, конечно, изменит ситуацию — но сегодня претензии по игре перед воротами можно предъявить почти всем защитникам, включая энхаэловцев.

Во время загрузки произошла ошибка.

У шведов будет далеко не так много звезд в атаке, как у россиян, однако при наличии оборонцев, которые набирают за сезон в НХЛ по 50−60 очков, совсем не обязательно создавать монструозные спецбригады из кучи суперфорвардов. Новичок «Локомотива» Антон Ландер и стремительно стареющий Луи Эрикссон спокойненько набрали по три очка.

Во время загрузки произошла ошибка.

Позитив

Все ли так плохо? Нет. Провальное меньшинство и проблемы с дисциплиной не позволяют четко оценить игру в равных составах, которая шла только отрезками и огрызками. Однако, даже постоянно удаляясь, россияне смогли в итоге забить целых четыре гола. Отдельные моменты в исполнении первой тройки Гусев — Малкин — Кучеров показали, на что способно это звено, когда оно сыграется — лимитов у него почти нет. Правда, две шайбы были заброшены после передач Гусева, когда оба его партнера в финальных этапах комбинаций не участвовали либо вообще успели поменяться, да и Кучеров забил в формате «шесть на пять» уже после пасов Сергачева и Капризова. Очки супертройки еще впереди.

Во время загрузки произошла ошибка.

Первый блин у сборной вышел комом: через два дня, в субботу, состоится следующий матч Чешских игр — против Финляндии. В нем, скорее всего, сыграют и Орлов с Зайцевым, и Овечкин с Кузнецовым. Хотелось бы, чтобы старт вышел низшей точкой — повторять сегодняшние неприятности и тренировать меньшинство больше не хочется.

Во время загрузки произошла ошибка.
Швеция
6:4
1:1, 3:1, 2:2
Россия
Хоккей, Еврохоккейтур, Чешские игры1.05.2019, 16:00 (МСК UTC+3)Ericsson Globe, 13447 зрителей
Главные тренеры
Рикард ГренборгИлья Воробьев
Вратари
Якоб МаркстремАндрей Василевский(Андрей Василевский, Андрей Василевский)
1-й период
02:37Йоаким Нюгорд(Йеспер Братт)
11:56Йеспер Братт
15:55Командный штраф
18:08Александр Елесин(Никита Гусев, Евгений Малкин)
2-й период
20:20Евгений Малкин
20:20Евгений Малкин
20:57Луи Эрикссон(Антон Ландер, Элиас Петтерссон)
23:04Маркус Крюгер(Деннис Расмуссен, Лукас Бенгтссон)
24:50Йоаким Нюгорд
24:50Сергей Плотников
27:20Александр Елесин
30:54Сергей Андронов(Никита Гусев, Сергей Плотников)
36:38Динар Хафизуллин
37:33Михаил Григоренко
38:17Оскар Линдблум(Йеспер Братт, Элиас Петтерссон)
3-й период
44:31Евгений Малкин
46:37Луи Эрикссон(Элиас Петтерссон, Антон Ландер)
49:58Михаил Григоренко(Никита Нестеров, Артем Анисимов)
51:03Филип Хольм
52:41Никита Нестеров
57:52Марио Кемпе(Луи Эрикссон, Антон Ландер)
59:26Никита Кучеров(Михаил Сергачев, Кирилл Капризов)
Статистика
6Штрафное время18
8Игра в большинстве2
2Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяЛасси Хейккинен(Финляндия)
Главный судьяАаро Бряннаре(Финляндия)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Швеция
НовостиМатчиСоставСтатистика
Россия
НовостиМатчиСоставСтатистика
Еврохоккейтур
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Главные инсайды о "Спартаке"
Речь Кокорина в суде была короткой, но запоминающейся
Игрок «Зенита» стал лучшим игроком чемпионата России в апреле
Ольга Смородская: Мне не нравится, как работает Кононов
Касильяс рассказал о своем состоянии после операции на сердце
Криштиану Роналду купил автомобиль за 11 миллионов евро (фото)
«Ювентус» заинтересован в приобретении полузащитника «ПСЖ»
Британский бизнесмен изучает возможность покупки «Челси»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь