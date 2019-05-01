Сколько же можно удаляться? Шведы разорвали российское меньшинство
В первом матче Чешских игр сборная России уступила «Тре Крунур»
В первом матче Чешских игр сборная России уступила «Тре Крунур»
В первом матче в составе, близком к тому, который мы увидим на чемпионате мира, сборная России занялась проверкой своего меньшинства. Тотальной. Число удалений неоправданных или оправданных, но вызванных своими ошибками, вышло огромным — они испортили нашей команде все попытки отыграться и привели к итоговому неудачному результату. Три удаления у шведов против девяти у россиян! Все это напомнило недавние проблемы юниорской сборной, которая весь чемпионат мира страдала от постоянных штрафов.
Сейчас это простительно, но через неделю и особенно через
Пожалуй, еще более неприятным, чем сами удаления, были только их последствия — шведское большинство очень легко раскатывало наши спецбригады: Андрей Василевский здорово справлялся с бросками со средней или дальней дистанции, но на пятачке российскую оборону разорвали. Приезд Дмитрия Орлова и Никиты Зайцева, конечно, изменит ситуацию — но сегодня претензии по игре перед воротами можно предъявить почти всем защитникам, включая энхаэловцев.
У шведов будет далеко не так много звезд в атаке, как у россиян, однако при наличии оборонцев, которые набирают за сезон в НХЛ по 50−60 очков, совсем не обязательно создавать монструозные спецбригады из кучи суперфорвардов. Новичок «Локомотива» Антон Ландер и стремительно стареющий Луи Эрикссон спокойненько набрали по три очка.
Все ли так плохо? Нет. Провальное меньшинство и проблемы с дисциплиной не позволяют четко оценить игру в равных составах, которая шла только отрезками и огрызками. Однако, даже постоянно удаляясь, россияне смогли в итоге забить целых четыре гола. Отдельные моменты в исполнении первой тройки Гусев — Малкин — Кучеров показали, на что способно это звено, когда оно сыграется — лимитов у него почти нет. Правда, две шайбы были заброшены после передач Гусева, когда оба его партнера в финальных этапах комбинаций не участвовали либо вообще успели поменяться, да и Кучеров забил в формате «шесть на пять» уже после пасов Сергачева и Капризова. Очки супертройки еще впереди.
Первый блин у сборной вышел комом: через два дня, в субботу, состоится следующий матч Чешских игр — против Финляндии. В нем, скорее всего, сыграют и Орлов с Зайцевым, и Овечкин с Кузнецовым. Хотелось бы, чтобы старт вышел низшей точкой — повторять сегодняшние неприятности и тренировать меньшинство больше не хочется.
|Рикард Гренборг
|Илья Воробьев
|Якоб Маркстрем
|Андрей Василевский(Андрей Василевский, Андрей Василевский)
|02:37
|Йоаким Нюгорд(Йеспер Братт)
|11:56
|Йеспер Братт
|15:55
|Командный штраф
|18:08
|Александр Елесин(Никита Гусев, Евгений Малкин)
|20:20
|Евгений Малкин
|20:20
|Евгений Малкин
|20:57
|Луи Эрикссон(Антон Ландер, Элиас Петтерссон)
|23:04
|Маркус Крюгер(Деннис Расмуссен, Лукас Бенгтссон)
|24:50
|Йоаким Нюгорд
|24:50
|Сергей Плотников
|27:20
|Александр Елесин
|30:54
|Сергей Андронов(Никита Гусев, Сергей Плотников)
|36:38
|Динар Хафизуллин
|37:33
|Михаил Григоренко
|38:17
|Оскар Линдблум(Йеспер Братт, Элиас Петтерссон)
|44:31
|Евгений Малкин
|46:37
|Луи Эрикссон(Элиас Петтерссон, Антон Ландер)
|49:58
|Михаил Григоренко(Никита Нестеров, Артем Анисимов)
|51:03
|Филип Хольм
|52:41
|Никита Нестеров
|57:52
|Марио Кемпе(Луи Эрикссон, Антон Ландер)
|59:26
|Никита Кучеров(Михаил Сергачев, Кирилл Капризов)
|6
|Штрафное время
|18
|8
|Игра в большинстве
|2
|2
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Ласси Хейккинен(Финляндия)
|Главный судья
|Ааро Бряннаре(Финляндия)