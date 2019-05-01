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19:37 (мск), источник: ТАСС

Воробьев: Шведские хоккеисты преподали хороший урок россиянам в матче Евротура

СТОКГОЛЬМ, 1 мая. /ТАСС/. Сборная Швеции преподала российским хоккеистам хороший урок в матче заключительного этапа Евротура. Об этом журналистам рассказал в среду после матча главный тренер российской команды Илья Воробьев.

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Источник: ИТАР-ТАСС

Шведы обыграли россиян в вынесенном матче Чешских игр со счетом 6:4. Два гола они забили в большинстве.

«Шведы преподали нам хороший урок, есть над чем работать, будем разбираться. Некоторые ребята только приехали. Естественно, в меньшинстве нельзя выиграть. Есть вопросы, прежде всего по удалениям», — сказал Воробьев.

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По словам тренера, он не собирается пока обсуждать игру своих хоккеистов.

Мы сплачиваем команду, ее делаем, поэтому рано делать выводы, и на персоналии мы не переходим. У нас есть сейчас Евротур, на котором мы ищем сочетания.

Следующий матч сборная России проведет 4 мая в чешском Брно против команды Финляндии.

Швеция
6:4
1:1, 3:1, 2:2
Россия
Хоккей, Еврохоккейтур, Чешские игры1.05.2019, 16:00 (МСК UTC+3)Ericsson Globe, 13447 зрителей
Главные тренеры
Рикард ГренборгИлья Воробьев
Вратари
Якоб МаркстремАндрей Василевский(Андрей Василевский, Андрей Василевский)
1-й период
02:37Йоаким Нюгорд(Йеспер Братт)
11:56Йеспер Братт
15:55Командный штраф
18:08Александр Елесин(Никита Гусев, Евгений Малкин)
2-й период
20:20Евгений Малкин
20:20Евгений Малкин
20:57Луи Эрикссон(Антон Ландер, Элиас Петтерссон)
23:04Маркус Крюгер(Деннис Расмуссен, Лукас Бенгтссон)
24:50Йоаким Нюгорд
24:50Сергей Плотников
27:20Александр Елесин
30:54Сергей Андронов(Никита Гусев, Сергей Плотников)
36:38Динар Хафизуллин
37:33Михаил Григоренко
38:17Оскар Линдблум(Йеспер Братт, Элиас Петтерссон)
3-й период
44:31Евгений Малкин
46:37Луи Эрикссон(Элиас Петтерссон, Антон Ландер)
49:58Михаил Григоренко(Никита Нестеров, Артем Анисимов)
51:03Филип Хольм
52:41Никита Нестеров
57:52Марио Кемпе(Луи Эрикссон, Антон Ландер)
59:26Никита Кучеров(Михаил Сергачев, Кирилл Капризов)
Статистика
6Штрафное время18
8Игра в большинстве2
2Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяЛасси Хейккинен(Финляндия)
Главный судьяАаро Бряннаре(Финляндия)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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