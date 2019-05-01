Воробьев: Шведские хоккеисты преподали хороший урок россиянам в матче Евротура

Шведы обыграли россиян в вынесенном матче Чешских игр со счетом 6:4. Два гола они забили в большинстве.
«Шведы преподали нам хороший урок, есть над чем работать, будем разбираться. Некоторые ребята только приехали. Естественно, в меньшинстве нельзя выиграть. Есть вопросы, прежде всего по удалениям», — сказал Воробьев.
По словам тренера, он не собирается пока обсуждать игру своих хоккеистов.
Мы сплачиваем команду, ее делаем, поэтому рано делать выводы, и на персоналии мы не переходим. У нас есть сейчас Евротур, на котором мы ищем сочетания.
Следующий матч сборная России проведет 4 мая в чешском Брно против команды Финляндии.