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2 мая, источник: ТАСС

Овечкин присоединился к сборной России на Чешских хоккейных играх

ТАСС, 2 мая. Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон» Александр Овечкин присоединился к сборной России на Чешских хоккейных играх. Об этом сообщила в четверг пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР).

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Источник: ИТАР-ТАСС

Вместе с Овечкиным к сборной присоединились его одноклубники — нападающий Евгений Кузнецов и защитник Дмитрий Орлов, а также защитник «Торонто» Никита Зайцев.

Еврохоккейтур 2018-2019
Чешские игры, 4.05.2019, 15:00

Россия-Финляндия-

Чешские хоккейные игры — заключительный этап Евротура. В первом матче турнира, который был вынесенным и прошел в Стокгольме, россияне проиграли команде Швеции со счетом 4:6. В следующем матче 4 мая в Брно подопечные Ильи Воробьева сыграют с финнами.

Чемпионат мира пройдет в Словакии с 10 по 26 мая.

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