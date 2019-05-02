Овечкин присоединился к сборной России на Чешских хоккейных играх

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Вместе с Овечкиным к сборной присоединились его одноклубники — нападающий Евгений Кузнецов и защитник Дмитрий Орлов, а также защитник «Торонто» Никита Зайцев.

Еврохоккейтур 2018-2019 Чешские игры, 4.05.2019, 15:00 Россия - Финляндия -

Чешские хоккейные игры — заключительный этап Евротура. В первом матче турнира, который был вынесенным и прошел в Стокгольме, россияне проиграли команде Швеции со счетом 4:6. В следующем матче 4 мая в Брно подопечные Ильи Воробьева сыграют с финнами.

Чемпионат мира пройдет в Словакии с 10 по 26 мая.