Сборная Финляндии обыграла команду Чехии в первом матче чешского этапа Евротура

Источник: РИА "Новости"

В составе победителей шайбы забросили Сакари Маннинен (20-я и 59-я минуты) и Тони Раяла (34). У проигравших отличились Филип Гронек (40) и Радко Гудас (60).

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В среду сборная России в вынесенном матче этапа в Стокгольме уступила шведам со счетом 4:6. В общем зачете Евротура с 19 очками лидирует сборная России, финны вышли на второе место, набрав 16 очков. Третьими идут шведы (14), команда Чехии замыкает таблицу, имея в активе 11 очков.

Следующий матч сборная Финляндии проведет против команды России (начало — 15:00 мск), а чехи сыграют со шведами. Обе встречи пройдут 4 мая.