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2 мая, источник: ТАСС

Сборная Финляндии обыграла команду Чехии в первом матче чешского этапа Евротура

БРНО /Чехия/, 2 мая. /ТАСС/. Финские хоккеисты победили сборную Чехии со счетом 3:2 в матче заключительного этапа Евротура, который проходит в чешском городе Брно.

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Источник: РИА "Новости"

В составе победителей шайбы забросили Сакари Маннинен (20-я и 59-я минуты) и Тони Раяла (34). У проигравших отличились Филип Гронек (40) и Радко Гудас (60).

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В среду сборная России в вынесенном матче этапа в Стокгольме уступила шведам со счетом 4:6. В общем зачете Евротура с 19 очками лидирует сборная России, финны вышли на второе место, набрав 16 очков. Третьими идут шведы (14), команда Чехии замыкает таблицу, имея в активе 11 очков.

Следующий матч сборная Финляндии проведет против команды России (начало — 15:00 мск), а чехи сыграют со шведами. Обе встречи пройдут 4 мая.

Российские хоккеисты стали победителями двух первых этапов Евротура, которые прошли в Хельсинки и в Москве. На шведском этапе россияне стали вторыми, уступив сборной Чехии.

Финляндия
3:2
1:0, 1:1, 1:1
Чехия
Хоккей, Еврохоккейтур, Чешские игры2.05.2019, 18:30 (МСК UTC+3)DRFG Arena, 7700 зрителей
Главные тренеры
Юкка ЯлоненМилош Ржига
Вратари
Юхо ОлкинуораЯкуб Коварж(Якуб Коварж)
1-й период
19:44Сакари Маннинен(Хенри Йокихарью, Микко II Лехтонен)
2-й период
23:39Радко Гудас
33:04Петтери Линдбом
39:00Хенри Йокихарью
39:23Нико Миккола
39:32Филип Гронек(Якуб Ворачек)
3-й период
42:14Хенри Йокихарью
42:14Хенри Йокихарью
46:03Йоонас Няттинен
50:14Якуб Крейчик
58:42Сакари Маннинен(Микко II Лехтонен)
59:02Сакари Маннинен
59:32Радко Гудас(Доминик Симон)
Статистика
20Штрафное время4
2Игра в большинстве5
0Голы в большинстве2
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяКонстантин Оленин(Россия, Москва)
Главный судьяЕвгений Ромасько(Россия, Тверь)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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