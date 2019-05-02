Сборная Финляндии обыграла команду Чехии в первом матче чешского этапа Евротура
БРНО /Чехия/, 2 мая. /ТАСС/. Финские хоккеисты победили сборную Чехии со счетом 3:2 в матче заключительного этапа Евротура, который проходит в чешском городе Брно.
БРНО /Чехия/, 2 мая. /ТАСС/. Финские хоккеисты победили сборную Чехии со счетом 3:2 в матче заключительного этапа Евротура, который проходит в чешском городе Брно.
В составе победителей шайбы забросили Сакари Маннинен (20-я и 59-я минуты) и Тони Раяла (34). У проигравших отличились Филип Гронек (40) и Радко Гудас (60).
В среду сборная России в вынесенном матче этапа в Стокгольме уступила шведам со счетом 4:6. В общем зачете Евротура с 19 очками лидирует сборная России, финны вышли на второе место, набрав 16 очков. Третьими идут шведы (14), команда Чехии замыкает таблицу, имея в активе 11 очков.
Следующий матч сборная Финляндии проведет против команды России (начало — 15:00 мск), а чехи сыграют со шведами. Обе встречи пройдут 4 мая.
Российские хоккеисты стали победителями двух первых этапов Евротура, которые прошли в Хельсинки и в Москве. На шведском этапе россияне стали вторыми, уступив сборной Чехии.
|Юкка Ялонен
|Милош Ржига
|Юхо Олкинуора
|Якуб Коварж(Якуб Коварж)
|19:44
|Сакари Маннинен(Хенри Йокихарью, Микко II Лехтонен)
|23:39
|Радко Гудас
|33:04
|Петтери Линдбом
|39:00
|Хенри Йокихарью
|39:23
|Нико Миккола
|39:32
|Филип Гронек(Якуб Ворачек)
|42:14
|Хенри Йокихарью
|42:14
|Хенри Йокихарью
|46:03
|Йоонас Няттинен
|50:14
|Якуб Крейчик
|58:42
|Сакари Маннинен(Микко II Лехтонен)
|59:02
|Сакари Маннинен
|59:32
|Радко Гудас(Доминик Симон)
|20
|Штрафное время
|4
|2
|Игра в большинстве
|5
|0
|Голы в большинстве
|2
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Константин Оленин(Россия, Москва)
|Главный судья
|Евгений Ромасько(Россия, Тверь)