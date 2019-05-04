Овечкин сыграет в тройке с Кузнецовым и Дадоновым за сборную России в матче с финнами

Александр Георгиев займет место в воротах, запасным вратарем станет Илья Сорокин.
Полностью составы пятерок сборной России выглядят следующим образом:
первое звено: защитники — Михаил Сергачев, Никита Нестеров; нападающие — Никита Гусев, Евгений Малкин, Никита Кучеров;.
второе звено: защитники — Дмитрий Орлов, Никита Зайцев; нападающие — Овечкин, Кузнецов, Дадонов;.
третье звено: защитники — Динар Хафизуллин, Артем Зуб; нападающие — Михаил Григоренко, Артем Анисимов, Кирилл Капризов;.
четвертое звено: защитники — Александр Елесин, Иван Телегин; нападающие — Илья Ковальчук (капитан), Сергей Андронов, Сергей Плотников.
Телегин пропустил первый матч команды на Чешских играх против сборной Швеции (4:6), который прошел 1 мая в Стокгольме.
Встреча с финнами состоится в субботу в Брно (начало — 15:00 мск). Чешские игры завершатся 5 мая. Сборная России ведет подготовку к чемпионату мира, который пройдет с 10 по 26 мая в Словакии.