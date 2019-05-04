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14:49 (мск), источник: ТАСС

Овечкин сыграет в тройке с Кузнецовым и Дадоновым за сборную России в матче с финнами

БРНО /Чехия/, 4 мая. /ТАСС/. Нападающий Александр Овечкин сыграет в тройке с Евгением Кузнецовым и Евгением Дадоновым в составе сборной России по хоккею в матче Евротура с командой Финляндии.

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Источник: РИА "Новости"

Александр Георгиев займет место в воротах, запасным вратарем станет Илья Сорокин.

Полностью составы пятерок сборной России выглядят следующим образом:

первое звено: защитники — Михаил Сергачев, Никита Нестеров; нападающие — Никита Гусев, Евгений Малкин, Никита Кучеров;.

второе звено: защитники — Дмитрий Орлов, Никита Зайцев; нападающие — Овечкин, Кузнецов, Дадонов;.

третье звено: защитники — Динар Хафизуллин, Артем Зуб; нападающие — Михаил Григоренко, Артем Анисимов, Кирилл Капризов;.

четвертое звено: защитники — Александр Елесин, Иван Телегин; нападающие — Илья Ковальчук (капитан), Сергей Андронов, Сергей Плотников.

Телегин пропустил первый матч команды на Чешских играх против сборной Швеции (4:6), который прошел 1 мая в Стокгольме.

Встреча с финнами состоится в субботу в Брно (начало — 15:00 мск). Чешские игры завершатся 5 мая. Сборная России ведет подготовку к чемпионату мира, который пройдет с 10 по 26 мая в Словакии.

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