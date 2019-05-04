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17:34 (мск), источник: ТАСС

Сборная России по хоккею уступила финнам во втором матче чешского этапа Евротура

БРНО /Чехия/, 4 мая. /ТАСС/. Российские хоккеисты проиграли команде Финляндии со счетом 1:3 во втором матче заключительного этапа Евротура сезона-2018/19, который проходит в чешском городе Брно.

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В составе победителей шайбы забросили Харри Песонен (5-я минута), Микко Лехтонен (31), Оливер Каски (46). У россиян отличился Александр Овечкин (60). Ворота сборной России защищал Александр Георгиев, команды Финляндии — Кевин Ланкинен.

В общем зачете Евротура команда Финляндии сравнялась со сборной России, в активе команд по 19 баллов. Далее идут сборные Швеции (14) и Чехии (11), однако команды имеют очный матч в запасе, который пройдет позднее в субботу. В первой игре этапа, которая прошла 1 мая, сборная России проиграла шведам со счетом 4:6.

Следующий матч сборная России проведет против команды Чехии (начало — 19:00 мск), финны встретятся со шведами. Обе встречи пройдут 5 мая.

Российские хоккеисты стали победителями двух первых этапов Евротура, которые прошли в Хельсинки и в Москве. На шведском этапе россияне стали вторыми.

Россия
1:3
0:1, 0:1, 1:1
Финляндия
Хоккей, Еврохоккейтур, Чешские игры4.05.2019, 15:00 (МСК UTC+3)DRFG Arena, 7132 зрителя
Главные тренеры
Илья ВоробьевЮкка Ялонен
Вратари
Александр Георгиев(Александр Георгиев)Кевин Ланкинен
1-й период
03:23Никита Нестеров
05:00Харри Песонен
06:08Юхани Тюрвяйнен
2-й период
20:41Артту Руотсалайнен
28:15Тони Раяла
29:28Никита Кучеров
30:27Микко II Лехтонен(Тони Раяла, Каапо Какко)
3-й период
44:23Никита Кучеров
45:51Оливер Каски(Нико Оямяки)
47:54Никита Кучеров
57:04Оливер Каски
59:09Александр Овечкин(Евгений Кузнецов)
Статистика
8Штрафное время8
4Игра в большинстве4
0Голы в большинстве3
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяАнтонин Ержабек(Чехия)
Главный судьяВладимир Пешина(Чехия)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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