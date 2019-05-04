Сборная России по хоккею уступила финнам во втором матче чешского этапа Евротура

В общем зачете Евротура команда Финляндии сравнялась со сборной России, в активе команд по 19 баллов. Далее идут сборные Швеции (14) и Чехии (11), однако команды имеют очный матч в запасе, который пройдет позднее в субботу. В первой игре этапа, которая прошла 1 мая, сборная России проиграла шведам со счетом 4:6.