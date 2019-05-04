Овечкин спас Россию от нуля. Но и один гол с такой слабой Финляндией — очень плохо
Сборная России уступила Финляндии (1:3) во втором матче Чешских игр.
Сборная России уступила Финляндии (1:3) во втором матче Чешских игр.
Если в первом матче Чешских игр России противостояла классная сборная с небольшим недостатком звезд, но очень высоким средним уровнем, то сегодня — потенциально одна из самых слабых финских команд, которая поедет на чемпионат мира в двадцать первом веке. Суоми столкнулись с нашей прошлогодней проблемой: жуткое число отказников — травмы, отсутствие контракта, личные причины, занятость в
Перечисление всех, кто не доехал, заняло бы целый материал — это несколько десятков хоккеистов. Пока на бумаге финны значительно слабее всех команд из Топ-6 и проигрывают Швейцарии, у которой есть хотя бы ударное звено из НХЛ с Йоси, Вебером, Фиалой и Хишером. Если не будет спасительного десанта из Кубка Стэнли (а «Даллас» вылетать не собирается), то четвертьфинал для Суоми станет потолком, если не произойдет
Как же мы проиграли такой слабой финской команде? Паниковать за неделю до старта ЧМ и почти за три недели до
Наверное, эта сборная на это действительно способна, но явно не в нынешней форме: команда Суоми была значительно свежее и с довольно незамысловатым хоккеем без лишних заумных пасов спокойно запирала россиян в их зоне даже в равных составах. Переходить на персоналии у россиян можно, но бессмысленно: с одним голом отмечать форвардов стоит лишь оценками «плохо» и «очень плохо». Связка Овечкина и Кузнецова сработала в формате «шесть на четыре», но очевидно, что оба пока далеки от лучших кондиций.
Лучший бомбардир НХЛ уверяет, что он уже отошел от вылета «Тампы» из
Меньшинство сработало еще хуже, чем со шведами — три шайбы финнов в четырех попытках. Пока оборонительные форварды свою необходимость в сборной не доказывают: у Барабанова, Михеева и Кадейкина, вероятно, появился шанс.
В матче была пара интересных перестановок, которые в ином случае потребовали бы большого разбора. Ковальчук пятым форвардом в большинстве с «вашингтонской» спецбригадой (попытка продублировать позицию Джона Карлсона на синей линий — Кови, как и американец, праворукий, что позволяет ему проще отдавать передачи под бросок Овечкину в офис) и тройки Григоренко (а затем и Ковальчук) — Малкин — Капризов и Гусев — Анисимов — Кучеров (мы прогнозировали такой вариант еще до приезда игроков НХЛ) — все это любопытно, но бесполезно в такой разболтанной обстановке, которая была сегодня в команде.
|Илья Воробьев
|Юкка Ялонен
|Александр Георгиев(Александр Георгиев)
|Кевин Ланкинен
|03:23
|Никита Нестеров
|05:00
|Харри Песонен
|06:08
|Юхани Тюрвяйнен
|20:41
|Артту Руотсалайнен
|28:15
|Тони Раяла
|29:28
|Никита Кучеров
|30:27
|Микко II Лехтонен(Тони Раяла, Каапо Какко)
|44:23
|Никита Кучеров
|45:51
|Оливер Каски(Нико Оямяки)
|47:54
|Никита Кучеров
|57:04
|Оливер Каски
|59:09
|Александр Овечкин(Евгений Кузнецов)
|8
|Штрафное время
|8
|4
|Игра в большинстве
|4
|0
|Голы в большинстве
|3
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Антонин Ержабек(Чехия)
|Главный судья
|Владимир Пешина(Чехия)