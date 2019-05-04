Овечкин спас Россию от нуля. Но и один гол с такой слабой Финляндией — очень плохо

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Соперник

Если в первом матче Чешских игр России противостояла классная сборная с небольшим недостатком звезд, но очень высоким средним уровнем, то сегодня — потенциально одна из самых слабых финских команд, которая поедет на чемпионат мира в двадцать первом веке. Суоми столкнулись с нашей прошлогодней проблемой: жуткое число отказников — травмы, отсутствие контракта, личные причины, занятость в плей-офф — причем речь не только об энхаэловцах, но и большом числе кахаэловцев. Те же Теему Хартикайнен с Йоонасом Кемппайненом были бы в этой сборной лидерами с очевидным местом в первой тройке.

Перечисление всех, кто не доехал, заняло бы целый материал — это несколько десятков хоккеистов. Пока на бумаге финны значительно слабее всех команд из Топ-6 и проигрывают Швейцарии, у которой есть хотя бы ударное звено из НХЛ с Йоси, Вебером, Фиалой и Хишером. Если не будет спасительного десанта из Кубка Стэнли (а «Даллас» вылетать не собирается), то четвертьфинал для Суоми станет потолком, если не произойдет каких-то чудес или фавориты не покажут игру, как сборная Россия сегодня.

Игра

Как же мы проиграли такой слабой финской команде? Паниковать за неделю до старта ЧМ и почти за три недели до плей-офф турнира абсурдно, но в матче проявились элементы, которые мы не раз видели у звездных российских сборных, когда они уступают и ничего не получаются. Вместо повышения концентрации, увеличения агрессивности (адекватной) и небольшого упрощения игры пошли раздолбайские передачи в своей зоне, словно каждый из наших топ-хоккеистов все-таки хотел доказать, что финнов можно обыграть на одном коньке.

Наверное, эта сборная на это действительно способна, но явно не в нынешней форме: команда Суоми была значительно свежее и с довольно незамысловатым хоккеем без лишних заумных пасов спокойно запирала россиян в их зоне даже в равных составах. Переходить на персоналии у россиян можно, но бессмысленно: с одним голом отмечать форвардов стоит лишь оценками «плохо» и «очень плохо». Связка Овечкина и Кузнецова сработала в формате «шесть на четыре», но очевидно, что оба пока далеки от лучших кондиций.

Кучеров

Лучший бомбардир НХЛ уверяет, что он уже отошел от вылета «Тампы» из плей-офф, но, похоже, это не совсем так. В среду Евгений Малкин привез команде шесть минут меньшинства и три пропущенных шайбы, сегодня то же самое сделал и Никита Кучеров — к счастью, голов было всего два. Радует, что нападающему «Лайтнинг» не все равно, но выплескивать злость в ненужные толчки, а потом удивляться, почему тебя удаляют, — это не дело для суперзвезды. Если Кучерова так беспокоит поражение от Финляндии, то что может произойти в более важных матчах?

Меньшинство сработало еще хуже, чем со шведами — три шайбы финнов в четырех попытках. Пока оборонительные форварды свою необходимость в сборной не доказывают: у Барабанова, Михеева и Кадейкина, вероятно, появился шанс.

Перестановки