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17:53 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Овечкин спас Россию от нуля. Но и один гол с такой слабой Финляндией — очень плохо

Сборная России уступила Финляндии (1:3) во втором матче Чешских игр.

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Соперник

Если в первом матче Чешских игр России противостояла классная сборная с небольшим недостатком звезд, но очень высоким средним уровнем, то сегодня — потенциально одна из самых слабых финских команд, которая поедет на чемпионат мира в двадцать первом веке. Суоми столкнулись с нашей прошлогодней проблемой: жуткое число отказников — травмы, отсутствие контракта, личные причины, занятость в плей-офф — причем речь не только об энхаэловцах, но и большом числе кахаэловцев. Те же Теему Хартикайнен с Йоонасом Кемппайненом были бы в этой сборной лидерами с очевидным местом в первой тройке.

Перечисление всех, кто не доехал, заняло бы целый материал — это несколько десятков хоккеистов. Пока на бумаге финны значительно слабее всех команд из Топ-6 и проигрывают Швейцарии, у которой есть хотя бы ударное звено из НХЛ с Йоси, Вебером, Фиалой и Хишером. Если не будет спасительного десанта из Кубка Стэнли (а «Даллас» вылетать не собирается), то четвертьфинал для Суоми станет потолком, если не произойдет каких-то чудес или фавориты не покажут игру, как сборная Россия сегодня.

Игра

Как же мы проиграли такой слабой финской команде? Паниковать за неделю до старта ЧМ и почти за три недели до плей-офф турнира абсурдно, но в матче проявились элементы, которые мы не раз видели у звездных российских сборных, когда они уступают и ничего не получаются. Вместо повышения концентрации, увеличения агрессивности (адекватной) и небольшого упрощения игры пошли раздолбайские передачи в своей зоне, словно каждый из наших топ-хоккеистов все-таки хотел доказать, что финнов можно обыграть на одном коньке.

Наверное, эта сборная на это действительно способна, но явно не в нынешней форме: команда Суоми была значительно свежее и с довольно незамысловатым хоккеем без лишних заумных пасов спокойно запирала россиян в их зоне даже в равных составах. Переходить на персоналии у россиян можно, но бессмысленно: с одним голом отмечать форвардов стоит лишь оценками «плохо» и «очень плохо». Связка Овечкина и Кузнецова сработала в формате «шесть на четыре», но очевидно, что оба пока далеки от лучших кондиций.

Кучеров

Лучший бомбардир НХЛ уверяет, что он уже отошел от вылета «Тампы» из плей-офф, но, похоже, это не совсем так. В среду Евгений Малкин привез команде шесть минут меньшинства и три пропущенных шайбы, сегодня то же самое сделал и Никита Кучеров — к счастью, голов было всего два. Радует, что нападающему «Лайтнинг» не все равно, но выплескивать злость в ненужные толчки, а потом удивляться, почему тебя удаляют, — это не дело для суперзвезды. Если Кучерова так беспокоит поражение от Финляндии, то что может произойти в более важных матчах?

Меньшинство сработало еще хуже, чем со шведами — три шайбы финнов в четырех попытках. Пока оборонительные форварды свою необходимость в сборной не доказывают: у Барабанова, Михеева и Кадейкина, вероятно, появился шанс.

Во время загрузки произошла ошибка.

Перестановки

В матче была пара интересных перестановок, которые в ином случае потребовали бы большого разбора. Ковальчук пятым форвардом в большинстве с «вашингтонской» спецбригадой (попытка продублировать позицию Джона Карлсона на синей линий — Кови, как и американец, праворукий, что позволяет ему проще отдавать передачи под бросок Овечкину в офис) и тройки Григоренко (а затем и Ковальчук) — Малкин — Капризов и Гусев — Анисимов — Кучеров (мы прогнозировали такой вариант еще до приезда игроков НХЛ) — все это любопытно, но бесполезно в такой разболтанной обстановке, которая была сегодня в команде.

Россия
1:3
0:1, 0:1, 1:1
Финляндия
Хоккей, Еврохоккейтур, Чешские игры4.05.2019, 15:00 (МСК UTC+3)DRFG Arena, 7132 зрителя
Главные тренеры
Илья ВоробьевЮкка Ялонен
Вратари
Александр Георгиев(Александр Георгиев)Кевин Ланкинен
1-й период
03:23Никита Нестеров
05:00Харри Песонен
06:08Юхани Тюрвяйнен
2-й период
20:41Артту Руотсалайнен
28:15Тони Раяла
29:28Никита Кучеров
30:27Микко II Лехтонен(Тони Раяла, Каапо Какко)
3-й период
44:23Никита Кучеров
45:51Оливер Каски(Нико Оямяки)
47:54Никита Кучеров
57:04Оливер Каски
59:09Александр Овечкин(Евгений Кузнецов)
Статистика
8Штрафное время8
4Игра в большинстве4
0Голы в большинстве3
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяАнтонин Ержабек(Чехия)
Главный судьяВладимир Пешина(Чехия)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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