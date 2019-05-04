Ковальчук: Хоккеистам сборной России нужно быть сдержаннее в матчах Евротура

Источник: РИА "Новости"

В субботу россияне во втором матче Чешских игр проиграли финнам со счетом 1:3. Все шайбы подопечные Ильи Воробьева пропустили в меньшинстве. Судьи четырежды наказали сборную России двухминутным удалением, трижды — Никиту Кучерова.

«Нам надо сдерживать эмоции, так как здесь судьи не смотрят, что у тебя за фамилия. Надо делать выводы, мы не имеем права допускать такие удаления», — сказал Ковальчук.

Нападающий отметил, что игроки, приехавшие из-за океана, еще не до конца акклиматизировались. «Все только собрались, вместе провели одну тренировку. У тех ребят, которые только приехали, еще акклиматизация, они просыпаются в три часа утра, но они поняли, что здесь надо двигаться чуть больше», — отметил Ковальчук.