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17:58 (мск), источник: ТАСС

Ковальчук: Хоккеистам сборной России нужно быть сдержаннее в матчах Евротура

БРНО /Чехия/, 4 мая. /ТАСС/. Хоккеисты сборной России должны вести себя сдержаннее, чтобы не получать лишние удаления в матчах Евротура. Такое мнение журналистам после матча с финнами высказал капитан команды Илья Ковальчук.

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Источник: РИА "Новости"

В субботу россияне во втором матче Чешских игр проиграли финнам со счетом 1:3. Все шайбы подопечные Ильи Воробьева пропустили в меньшинстве. Судьи четырежды наказали сборную России двухминутным удалением, трижды — Никиту Кучерова.

«Нам надо сдерживать эмоции, так как здесь судьи не смотрят, что у тебя за фамилия. Надо делать выводы, мы не имеем права допускать такие удаления», — сказал Ковальчук.

Нападающий отметил, что игроки, приехавшие из-за океана, еще не до конца акклиматизировались. «Все только собрались, вместе провели одну тренировку. У тех ребят, которые только приехали, еще акклиматизация, они просыпаются в три часа утра, но они поняли, что здесь надо двигаться чуть больше», — отметил Ковальчук.

Заключительный матч на последнем этапе Евротура россияне сыграют с чехами 5 мая.

Россия
1:3
0:1, 0:1, 1:1
Финляндия
Хоккей, Еврохоккейтур, Чешские игры4.05.2019, 15:00 (МСК UTC+3)DRFG Arena, 7132 зрителя
Главные тренеры
Илья ВоробьевЮкка Ялонен
Вратари
Александр Георгиев(Александр Георгиев)Кевин Ланкинен
1-й период
03:23Никита Нестеров
05:00Харри Песонен
06:08Юхани Тюрвяйнен
2-й период
20:41Артту Руотсалайнен
28:15Тони Раяла
29:28Никита Кучеров
30:27Микко II Лехтонен(Тони Раяла, Каапо Какко)
3-й период
44:23Никита Кучеров
45:51Оливер Каски(Нико Оямяки)
47:54Никита Кучеров
57:04Оливер Каски
59:09Александр Овечкин(Евгений Кузнецов)
Статистика
8Штрафное время8
4Игра в большинстве4
0Голы в большинстве3
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяАнтонин Ержабек(Чехия)
Главный судьяВладимир Пешина(Чехия)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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